Glavni tajnik UN-a tvrdi da Vijeće više ne predstavlja svijet: "SAD vjeruju da su jedino važni moć i utjecaj"

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres rekao je da je jasan stav Washingtona da su multilateralna rješenja nebitna. Dodao je da SAD djeluje nekažnjeno i vjeruje da je njihova moć važnija od međunarodnog prava.

Guterres je rekao da vjeruje da su temeljna načela UN-a, uključujući jednakost država članica, sada ugrožena. U intervjuu je komentirao Trumpove prijetnje Grenlandu, kao i napad na Venezuelu i otmicu predsjednika Nicolasa Madura.

Američki predsjednik je na Općoj skupštini UN-a prošlog rujna žestoko kritizirao organizaciju tvrdeći da nisu pokušali zaustaviti sukobe. Guterres je priznao da imaju problema s članicama koje se ne pridržavaju međunarodnih zakona utvrđenih u Povelji, ali da "velike sile imaju jači utjecaj".

"Postoje oni koji vjeruju da moć zakona treba zamijeniti zakonom moći. Kada se vidi sadašnja politika SAD-a, postoji jasno uvjerenje da multilateralna rješenja nisu relevantna i da je ono što je važno korištenje moći i utjecaja Sjedinjenih Država, a ponekad u tom pogledu i normi međunarodnog prava", rekao je glavni tajnik UN-a, prenosi BBC.

Sugerirao je da Vijeće sigurnosti UN-a, osmišljeno za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti - više ne predstavlja svijet te da je "neučinkovito".

Bilo koja od stalnih članica vijeća, odnosno Francuska, Kina, Rusija, Velika Britanija ili SAD, trenutno može staviti veto na rezolucije. Guterres tvrdi da se to koristi za promicanje vlastitih interesa, posebno kod Rusije i SAD-a i ratova u Ukrajini i Gazi. Pozvao je na ograničavanje tog prava i promjene u sastavu kako bi se "vratio legitimitet".

"Mislim da se ljudi ponekad nerado suočavaju s moćnicima. Ali istina je da ako se ne suočimo s moćnicima, nikada nećemo moći imati bolji svijet", poručio je.

Zajednička izjava europskih čelnika

Danska premijerka Mette Frederiksen i drugi europski čelnici izdali su u nedjelju zajedničku izjavu u kojoj navode da carine riskiraju "potkopavanje transatlantskih odnosa i opasnu silaznu spiralu".

Mette Frederiksen Foto: Afp

Trump je ranije zaprijetio novim porezom od 10% od 1. veljače na robu iz osam savezničkih zemalja ako se usprotive njegovom predloženom preuzimanju Grenlanda, a Europa je ubrzo odgovorila protumjerama.

Čelnici su ponovili svoju "punu solidarnost s Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda" i naglasili predanost jačanju arktičke sigurnosti kao zajedničkog transatlantskog interesa NATO-a.

"Spremni smo sudjelovati u dijalogu temeljenom na načelima suvereniteta i teritorijalnog integriteta iza kojih čvrsto stojimo", poručili su.

Frederiksen je odvojeno na društvenim mrežama napisala: "Želimo surađivati ​​i nismo mi ti koji traže sukob. I drago mi je zbog dosljednih poruka s ostatka kontinenta: Europa se neće dati ucjenjivati".

"Još je važnije da čvrsto stojimo uz temeljne vrijednosti koje su stvorile europsku zajednicu", dodala je.