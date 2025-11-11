U Vukovaru odgođena izložba "Srpkinja, heroina Velikog rata": Objavljeno kada će biti otvorena

Izložba je trebala biti otvorena povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, a organizatori su objavili da je odgođena s ciljem smirivanja tenzija i očuvanja međunacionalnog dijaloga u gradu.
"Odlučili smo izložbu otvoriti u prosincu i ta odluka je donesena zajedno s autorom, ali i svim organizacijama koje sudjeluju u ovom programu. Zahvaljujem se i autoru i svim ženama na podršci koju su pružili nama i našem programu. Nadam se da ćemo se vidjeti na otvaranju izložbe", poručio je Drakulić
"Teško je i žalosno za vidjeti da ima onih koji ne vide kako se ovdje ne radi o nekom plesu kola iz KUD-a nego podmuklo smišljenoj provokaciji a s obzirom na događanja i trenutno stanje s one strane istočne granice, vrlo vjerojatno bi bilo bolje i korisnije da se tamo pozabave kulturom, bio bi red (možda, baš možda, s obzirom na tradiciju – baš teško)", objavili su.