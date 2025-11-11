U Vukovaru odgođena izložba "Srpkinja, heroina Velikog rata": Objavljeno kada će biti otvorena

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina Dejan Drakulić objavio je da se odgađa izložba fotografija "Srpkinja, heroina Velikog rata", koja je danas trebala biti otvorena u Vukovaru.

Izložba je trebala biti otvorena povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, a organizatori su objavili da je odgođena s ciljem smirivanja tenzija i očuvanja međunacionalnog dijaloga u gradu.

"Odlučili smo izložbu otvoriti u prosincu i ta odluka je donesena zajedno s autorom, ali i svim organizacijama koje sudjeluju u ovom programu. Zahvaljujem se i autoru i svim ženama na podršci koju su pružili nama i našem programu. Nadam se da ćemo se vidjeti na otvaranju izložbe", poručio je Drakulić

Javni zahtjev gradonačelnika

Odgođena je nakon što je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček javno objavio zahtjev za odgodom jer ne želi da se izložba održi uoči Dana pada Vukovara, ali i da ne bi došlo do eskalacije budući da se u proteklih 10-ak dana dogodilo više napada na srpske kulturne događaje.

Njegovu ideju ranije je podržala i resorna ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja je ustvrdila da izložba zbog dojma, a ne sadržaja, ovog tjedna nije prihvatljiva u Vukovaru.

Zgradu Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru sinoć su BBB-ovci oblijepili fotografijama četnika iz vremena pada grada.

"Teško je i žalosno za vidjeti da ima onih koji ne vide kako se ovdje ne radi o nekom plesu kola iz KUD-a nego podmuklo smišljenoj provokaciji a s obzirom na događanja i trenutno stanje s one strane istočne granice, vrlo vjerojatno bi bilo bolje i korisnije da se tamo pozabave kulturom, bio bi red (možda, baš možda, s obzirom na tradiciju – baš teško)", objavili su.