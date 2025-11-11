FOTO U Vukovaru polijepljene slike četnika: "'Ko o čemu, Srbi o herojima"

Vukovarski Bad Blue Boysi (BBB) u gradu su polijepili fotografije četnika i pripadnika JNA iz vremena pada grada. Zalijepili su ih na zgradu Zajedničkog vijeća općina, tijela Srba u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu, a postavili su i transparente "Ko o čemu – Srbi o herojima" te "Vlada RH ili RSK!?".

To su učinili, kako su objasnili na Facebooku, zbog izložbe fotografija "Srpkinja - heroina Velikog rata", koja bi danas trebala biti otvorena, ali se još čeka odluka hoće li se to i dogoditi.

"Teško je dokučiti čemu takva izložba u Vukovaru baš sad u ovo vrijeme i čemu vraćanje toliko duboko u prošlost pored toliko materijala i toliko srpskih heroja iz nekih ne baš tako davnih ratova… 94,17% birača na referendumu o hrvatskoj samostalnosti 19.05.1991. zaokružilo je ZA na listiću. Dio njih nakon toga otišli su u rat iz kojeg se, nažalost, mnogi nisu vratili", napisali su BBB-ovci.

Izložbu, koja bi trebala biti otvorena nakon niza incidenata i napada na Srbe, komentirali su i neki ministri. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da bi najavljenu izložbu bilo primjerenije održati u nekom drugom trenutku, a ne uoči Dana pada Vukovara, dok je ministar obrane Ivan Anušić poručio da ovakve izložbe ne treba održavati u ovo vrijeme, posebno u Vukovaru.

Oglasila se i resorna ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja je ustvrdila da izložba zbog dojma, a ne sadržaja, ovog tjedna nije prihvatljiva u Vukovaru.

"Ne vidim smisao da konzulat Republike Srbije u Vukovaru, u tjednu kada se kao Hrvati sjećamo najveće traume iz Domovinskog rata i želimo svi u tišini prisjetiti se tih strašnih zločina i žrtava i nekako biti kao zajednica posvećeni tom komemoriranju, da netko baš u tom tjednu organizira takve događaje u Vukovaru, meni to stvarno nije prihvatljivo", rekla je Obuljen.

S ministrima se očito slažu i vukovarski BBB-ovci, a njihovu objavu prenosim u cijelosti:

Teško je reći kakav bi danas bio postotak na nekom "takvom" ili "sličnom takvom" referendumu, barem sudeći prema onome što plasiraju medijske marionete na platnim listama onih s istim ciljevima. Onih kojima je uspjeh što više Hrvata živi po svijetu nego u Hrvatskoj.

Teško je reći i koliko se mrtvih okreće u grobu, pa čak i oni koji grob nemaju, ako vide a vide, da je došlo do onoga "potom svoj na svome neće bit Hrvati".

Teško je povjerovati i da će Srbi u Hrvatskoj živjeti bolje kad se na izložbi prisjete heroja iz Prvog svjetskog rata koji kao da je "jučer bio" usporedno s Domovinskim ratom čije se heroje i vrijednosti sustavno zatire.

Teško je i žalosno za vidjeti da ima onih koji ne vide kako se ovdje ne radi o nekom plesu kola iz KUD-a nego podmuklo smišljenoj provokaciji a s obzirom na događanja i trenutno stanje s one strane istočne granice, vrlo vjerojatno bi bilo bolje i korisnije da se tamo pozabave kulturom, bio bi red (možda, baš možda, s obzirom na tradiciju – baš teško).

Teško je razabrati da li ovakve odluke i poteze donosi Vlada RH ili RSK. Možda bi iduće godine uz Dan primirja kojim se obilježava kraj Velikog rata trebalo obilježiti i Vidovdanski atentat čime su ga isti ponosni slavljenici i započeli. Nešto kao cici-mici izložba lika i djela heroja Gavrila Principa. Ili možda ipak da Vlada za team building obilježi pobjedničko hodočašće, do Krfa recimo.

Teško je shvatiti i da ima onih koji se vlastitog imena, povijesti i kulture odriču i to na način da kontradiktorno promiču istu onu kulturu koja je našu htjela uništiti, međutim, još nas ima, još ima Hrvata.

Neka živi Dinamo i majka Hrvatska.