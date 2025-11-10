Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
DOMAĆA PROIZVODNJA

Uskoro počinje proizvodnja inovativne terapije za liječenje leukemije i limfoma: "Ono što je bitno u cijeloj priči..."

Piše DNEVNIK.hr, 10. studenoga 2025. @ 17:39 komentari
Nova terapija - 1
Nova terapija - 1 Foto: DNEVNIK.hr
U laboratoriju KBC-a Sestre milosrdnice u tijeku su posljednje pripreme.
Najčitanije
  1. Tijelo liječnice pronađeno u grmlju
    Pokrenuta istraga

    Ugledna liječnica pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu
  2. Lovac, ilustracija
    Jedna osoba uhićena

    Napunio pušku pa opalio muškarcu ravno u glavu
  3. Britanska vojska
    BESPILOTNE LETJELICE

    Svjetska sila hitno šalje pomoć državi EU-a: "Poslat ćemo ljude i opremu"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
U Hrvatskoj uskoro počinje proizvodnja inovativne terapije za liječenje leukemije i limfoma
DOMAĆA PROIZVODNJA
Uskoro počinje proizvodnja inovativne terapije za liječenje leukemije i limfoma: "Ono što je bitno u cijeloj priči..."
Nastavljeno suđenje u aferi Dinamo 2, odvjetnik Vidović: "Mamić je dao osobno jamstvo..."
izvlačenje novca
Nastavljeno suđenje u aferi Dinamo 2, odvjetnik Vidović: "Mamić je dao osobno jamstvo..."
Poboljšava se situacija, ukidaju se pojedine zone zaštite: Iz Ministarstva upozorili svinjogojce
afrička svinjska kuga
Poboljšava se situacija, ukidaju se pojedine zone zaštite: Iz Ministarstva upozorili svinjogojce
CEZIH dobio suvremenu platformu i bolju zaštitu podataka
Velika selidba sustava
CEZIH bi konačno trebao funkcionirati: Ministar obećaje da će na jednom mjestu imati sve
Ivošević: Pozivam Pupovca da se izjasni o izložbi u Zagrebu
"TO JE SRAMOTA"
Bivši splitski dogradonačelnik oštro komentirao spornu izložbu: "Neka se Pupovac izjasni..."
Ponovno odgođeno suđenje bivšem županu Dekaniću
Pokušaj zataškavanja
Ponovna odgoda u suđenju bivšem županu: "Vijeće je odbilo većinu dokaznih prijedloga"
Ugledna liječnica pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu
Pokrenuta istraga
Ugledna liječnica pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu
Tijekom priprema za lov u glavu upucan muškarac: "Iz nepoznatih razloga ispalio je streljivo"
Jedna osoba uhićena
Napunio pušku pa opalio muškarcu ravno u glavu
Britanija šalje pomoć u Belgiju radi zaustavljanja incidenata s dronovima
BESPILOTNE LETJELICE
Svjetska sila hitno šalje pomoć državi EU-a: "Poslat ćemo ljude i opremu"
Upozorenje: "Hrvatska nije sigurna. Pitanje je vremena kada će verbalne prijetnje nasiljem prerasti u stvarno nasilje"
Inicijativa mladih za ljudska prava
Upozorenje Milanoviću i Plenkoviću: "Hrvatska nije sigurna za sve. Domovinski pokret treba zabraniti!"
NE OBJAVLJIVATI Život s rijetkim bolestima: Krešo se od 3. rođendana bori s juvenilnim artritisom, zna da je drugačiji od svojih vršnjaka
Krešina priča
"Moj sin zna da njegovi prijatelji ne dobivaju 'metrić'. Djeca budu prestravljena, vrište, a roditelji su izvan sebe kad to vide"
Ugledni istraživački centar potvrdio: Za dom spremni potječe iz ustaškog miljea NDH, a ne iz dugotrajnije hrvatske tradicije
Znanstveno dokazano
Ugledni istraživački centar ustvrdio: Ovo je dokaz iz kojeg vremena potječe Za dom spremni!
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Ugledna liječnica pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu
Pokrenuta istraga
Ugledna liječnica pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu
Britanija šalje pomoć u Belgiju radi zaustavljanja incidenata s dronovima
BESPILOTNE LETJELICE
Svjetska sila hitno šalje pomoć državi EU-a: "Poslat ćemo ljude i opremu"
NE OBJAVLJIVATI Život s rijetkim bolestima: Krešo se od 3. rođendana bori s juvenilnim artritisom, zna da je drugačiji od svojih vršnjaka
Krešina priča
"Moj sin zna da njegovi prijatelji ne dobivaju 'metrić'. Djeca budu prestravljena, vrište, a roditelji su izvan sebe kad to vide"
show
Udala se TikTokerica Nora Bago
pogledajte ludu atmosferu!
Popularna Splićanka stala pred oltar: "Da sam znala za koga ću se udati..."
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić?
samozatajni riječani
Kako izgledaju roditelji Mije Negovetić? Osvanula je njihova zajednička fotografija
Splitska tiktokerica Dženifer Džoni na zagrebačkoj špici
iznenadila prolaznike
Tko je Splićanka koja je hit na TikToku, a čije su cipele na zagrebačkoj špici ukrale sav show?
zdravlje
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Važno!
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Ako ovo radite svaki dan, smanjit ćete rizik od smrti za 83 %!
Veliko otkriće
Ako ovo radite svaki dan, smanjit ćete rizik od smrti za 83 %!
zabava
"Žena ima prioritete": Snimka nezgode na reliju u Sloveniji postala hit zbog urnebesnog detalja
Prioriteti!
"Žena ima prioritete": Snimka nezgode na reliju u Sloveniji postala hit zbog urnebesnog detalja
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
tech
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Svaki se postotak računa
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Projekt koji bi mogao promijeniti naše poimanje svemira: Znanstvenici u “lovu” na izvanzemaljce
Poznati su neki detalji
Projekt koji bi mogao promijeniti naše poimanje svemira: Znanstvenici u “lovu” na izvanzemaljce
sport
Putnici u šoku: Modrić i Pašalić stigli u Zagreb letom od 20 eura
ima se, ne mora se
Putnici u šoku: Modrić i Pašalić stigli u Zagreb letom od 20 eura
Wouter Goes udario Ivana Perišića šakom po prstima
Frcale su iskre
VIDEO Nizozemac (21) odgurnuo pa udario šakom Ivana Perišića: Ovako mu je odgovorio
Joško Jeličić: "Ovo je najgori potez dosad u SHNL-u. Treba ga biti sramota"
Zgrožen ponašanjem
Joško Jeličić: "Ovo je najgori potez dosad u SHNL-u. Treba ga biti sramota"
tv
Kumovi: Je li moguće da neki i dalje ne vjeruju?
KUMOVI
Kumovi: Je li moguće da neki i dalje ne vjeruju?
U dobru i zlu: Trebala je paziti što govori - on uvijek sve čuje i sazna
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Trebala je paziti što govori - on uvijek sve čuje i sazna
Supertalent: Sedmu epizodu Supertalenta obilježio niz neočekivanih nastupa!
ZABAVILI!
Sedmu epizodu Supertalenta obilježio niz neočekivanih nastupa!
putovanja
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
"Planina svih planina"
Možda nije najviša, ali je najbrutalnija: "Divlja planina" koja ne oprašta pogreške
Tjedni jelovnik jela na žlicu od 10.11. do 16.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno posuđa i kompliciranja: 7 toplih i finih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna
Dvorac Trosky u Češkoj
Djevica i starica
Ruševine ovog dvorca postale su veliki turistički hit među mlađima od 25 godina, a evo i zašto
novac
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
CRAFT NAPITAK
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
lifestyle
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić nosi ih uz kratku bundu
Davorka Dalić na koncertu međimurske popevke u Beču 2025.
Plijenila je poglede
Nenametljiva elegancija Davorke Dalić idealan je izbor za koncert u legendarnoj bečkoj dvorani
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
sve
Ksenija Pajić u trapericama i bundi na zagrebačkoj špici 2025.
Ležerna i dotjerana
Ove traperice savršen su izbor za šetnju gradom, a Ksenija Pajić nosi ih uz kratku bundu
"Žena ima prioritete": Snimka nezgode na reliju u Sloveniji postala hit zbog urnebesnog detalja
Prioriteti!
"Žena ima prioritete": Snimka nezgode na reliju u Sloveniji postala hit zbog urnebesnog detalja
Davorka Dalić na koncertu međimurske popevke u Beču 2025.
Plijenila je poglede
Nenametljiva elegancija Davorke Dalić idealan je izbor za koncert u legendarnoj bečkoj dvorani
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene