Uskoro počinje proizvodnja inovativne terapije za liječenje leukemije i limfoma: "Ono što je bitno u cijeloj priči..."

U Hrvatskoj uskoro kreće proizvodnja CAR-T terapije - inovativne terapije za liječenje leukemije i limfoma.

Zaklada Zora prije tri godine pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za uspostavljanje domaće proizvodnje ove spasonosne terapije.

Nova terapija - 5 Foto: DNEVNIK.hr

U laboratoriju KBC-a Sestre milosrdnice u tijeku su posljednje pripreme. Skuplja se oprema i materijal, a prvi pacijenti pripravak iz domaće proizvodnje trebali bi primiti na jesen iduće godine.

"Oblik CAR - T terapije koji ćemo mi uvesti bi trebao biti značajno bolji pogotovo u postotku bolesnika kod kojih se ponovno pojavi bolest", poručio je Mladen Merćep, voditelj Zaklade Zora

Nova terapija - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Ono što je bitno u ovoj cijeloj priči je da se smanji vrijeme te procedure proizvodnje tih stanica. To sad traje 4 tjedna cilj je da se to smanji na 7 do 15 dana", objasnio je Petar Gaćina, pročelnik Zavoda za hematologiju KBC Sestre milosrdnice.