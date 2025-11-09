Što je sporno u izložbama zbog kojih su se neki Hrvati digli na noge? "Organizatori moraju biti svjesni..."

Izložba "Srpkinja" čiju odgodu traži vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček trebala bi biti otvorena u utorak u gradu Heroju.

"Nitko nema aposlutno ništa protiv srpske zajednice, njegovanja njene kulture, običaja, jezika i slično. Međutim i organizatori moraju biti svjesni da ipak trebaju birati prikladnije termine", tvrdi Pavliček.

Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara (HS) Foto: DNEVNIK.hr

Autor uvjerava - izložba je antiratna. "Izložba govori o ženama, Srpkinjama, heroinama u Prvom svjetskom ratu, ženama, majkama koje su ostale kod kuće, brinule o imanju", objašnjava organizator izložbe Dejan Drakulić.

Hoće li se održati o tome će se odlučivati, a zašto baš u studenom, Drakulić objašnjava - 11. studenog su odabrali jer je tada potpisano primirje.

Dejan Drakulić, organizator izložbe Foto: DNEVNIK.hr

Iz SDSS-a podsjećaju Pavličeka na obećanje da će biti gradonačelnik svih Vukovaraca.

"Sigurno da srpska zajednica u Vukovaru ni na koji način neće oskvrnuti pijetet. Važno je da Vukovar ostane da bude i ubuduće grad mira, sve ono što smo imali prethodnih godina nikome nije služilo na čast", poručila je saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov.

I dok se čeka razvoj situacije u Vukovaru reakcije na incident uoči otvaranja izložbe u Zagrebu i dalje ne prestaju.

Incidenti zbog Dana srpske kulture - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Da nitko ne pita Obuljen kako je moguće da se predstavlja ostavština… zamislite da se u Izraelu predstavlja izložba jednog od nacističkih ideologa!", govorio je u Dnevniku Nove TV novi predsjednik Mosta Nikola Grmoja.

"Ako bi i bilo nešto sporno, onda se u normalnom društvu o tome treba razgovarati na za to primjerenim mjestima, a ulica putem prijetnji crnokošuljaša nije ni mjesto ni način", upozorila je Dalija Orešković, saborska zastupnica DOSIP-a.

Riječ je o izložbi o Dejanu Medakoviću, akademiku i povjesničaru umjetnosti koji je, između ostalog, bio suautor Memoranduma SANU-a.

"S izložbom koja je otvorena nema ništa sporno, sadržajno u njoj nema niti jedan politički sporan detalj. Izložba govori puno više o njegovoj obitelji koja je zagrebačka, s prijelaza 19. na 20. stoljeće, čak i najviše o njegovu djedu Bogdanu koji je bio predsjednik Hrvatskog sabora i to u nekima od najvažnijih trenutaka", objašnjava povijesničar Hrvoje Klasić.

Vremena u kojem je Memorandum nastao dobro se sjeća predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić. Priklonili su mu se brojni akademici.

"To samo pokazuje da izvrsnost u jednom području ne znači razumnost i etičnost izvan toga i da to ne treba generalizirati", ističe Pusić.

Incidenti zbog Dana srpske kulture - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Kad govorimo o njegovim stavovima o Hrvatskoj i Hrvatima, koji nisu bili baš najbolji, bez obzira što je ovdje odrastao, činjenica je da je pred genocidom morao pobjeći iz Hrvatske", dodaje Klasić.

Izložba je obuhvatila odabrana djela likovne i primijenjene umjetnosti, osobne predmete, odlikovanja, rukopise, knjižnu građu i dokumentaciju.