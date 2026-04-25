u SAD-u odobrene nove metode za izvršenje smrtne kazne: Oglasio se papa Lav

Američko ministarstvo pravosuđa odobrilo je strijeljanje, električnu stolicu i gušenje kao metode izvršenja smrtne kazne za savezne osuđenike.

Počet će se primjenjivati kada Uprava za zatvore prilagodi svoje procedure. Dosad se koristila samo smrtonosna injekcija.

Također je najavljeno da će tužitelji češće tražiti smrtnu kaznu za počinitelje zločina.

Američki predsjednik Donald Trump je nakon povratka u Bijelu kuću ukinuo moratorij na izvršenje smrtne kazne uveden tijekom mandata predsjednika Joe Bidena.

Papa Lav kritizirao je smrtnu kaznu. "Katolička Crkva je dosljedno poučavala da je svaki ljudski život, od trenutka začeća do prirodne smrti svet i zaslužuje zaštitu. Doista, pravo na život je sam temelj svakog drugog ljudskog prava. Iz tog razloga, samo kada društvo štiti svetost ljudskog života, ono će cvjetati i napredovati", poručio je.

