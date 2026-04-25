Krtike na ultrakonzervativni skup: "Skandalozan je ovaj naslov i cijeli panel"
Piše DNEVNIK.hr, Goran Latković,
25. travnja 2026. @ 17:20
Jedna od tema na dvodnevnom festivalu koji se održava u Zagrebu posebno je privukla pozornost.
Nakon šest godina pauze održan je festival tradicije i konzervativnih ideja Trad Fest. Organiziraju ga udruga Vigilare i američki think thank povezan s Donaldom Trumpom. Kardinalu Vinku Puljiću dodijelili su priznanje za životnu posvećenost vjeri i identietu Hrvata u BiH.
Tema drugog dana bila je "Bosna i Hercegovina kao neuspjela država - nužnost trećeg entiteta". Zastupnik bošnjačke manjine u Hrvatskoj naziv konferencije nazvao je skandaloznim.
"Jer se tako šalju poruke bošnjačkim političkim predstavnicima koji bi mogli razumjeti da s tri federalne jedinice prestaje politika separatizma, a srpskim političkim predstavnicima da je entitet Republika Srpska trajna kategorija i konačno Hrvatima se šalje poruka da je BiH također njihova", rekao je doc. Ivan Pepić sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u Zagrebu.
doc. Ivan Pepić, Sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u Zagrebu
"Skandalozan je ovaj naslov i cijeli panel koji nosi naslov 'Neuspjela BiH i nužnost trećeg entiteta' jer je to po prvi put u Hrvatskoj uvođenje tog narativa na mala vrata koji dolazi prije svega od Milorada Dodika i velikosrpske politike", poručio je Armin Hodžić, zastupnik bošnjačke nacionalne manjine.
Armin Hodžić, zastupnik bošnjačke nacionalne manjine
Na pitanje ima li zamjerki na to što su partneri u parlamentarnoj većini slušali predavanja na toj konferenciji, rekao je: "Pa da je bilo to otvorenog tipa i ja bih došao tamo iako se ne slažem s tim ljudima. Volio bih upravo iskazati to svoje neslaganje".