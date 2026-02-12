FOTO Brutalno prebili maloljetnika, snimka je zastrašujuća: Tukli ga nogama i vukli po cesti, lice mu je slomljeno

Brutalna makljaža u Rijeci u ranim jutarnjim satima u srijedu.

Trojica muškaraca su u 4:30 ujutro, pod utjecajem alkohola, fizički napala dvojicu mladića, od koji je jedan bio maloljetan. Brutalno su ih pretukli, a maloljetnik je posebno teško stradao.

Napadači su maloljetnika brutalno udarali čak i kad je pao na pod i nije pružao otpor, vukli su ga po cesti, a nakon svega su pobjegli s mjesta događaja. Šesnaestogodišnjak s Malog Lošinja zbog teških je ozljeda hospitaliziran u riječkom KBC-u, a zadobio je višestruke prijelome kostiju lica i brojne hematome po glavi. U napadu je lakše ozlijeđen i 20-godišnjak, kojem je pomoć također pružena u bolnici.

Maloljetnik pretučen u Rijeci Foto: Fiuman.hr

Čitavi napad snimljen je i nadzornim kamerama, snimka je zastrašujuća, a objavio ju je portal Fiuman.

Policija je brzom reakcijom pronašla 29-godišnjaka napadača te ga uhitila i privela na kriminalističko istraživanje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede maloljetnika i teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 20-godišnjaka kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.

Policija nastavlja potragu za preostalim napadačima, a napad je osudila i riječka gradonačelnica Iva Rinčić te naglasila kako to nije izolirani slučaj, već posljedica šireg stanja u društvu.

"Ovakav čin neprihvatljiv je i jasno pokazuje porast nasilja u društvu, čemu već neko vrijeme svjedočimo i zajedno s nadležnim službama radimo na mjerama prevencije i sigurnosti na javnom prostoru", rekla je Rinčić i naglasila kako se nasilje u tom gradu neće tolerirati. "Za to nema i neće biti opravdanja, a mi ćemo napraviti sve s naše strane, u okviru zakonskih mogućnosti, da se više i ne ponovi", naglasila je.