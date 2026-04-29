Jeste li ju vidjeli? U Daruvaru nestala Ana (16)

U Daruvaru je u utorak nestala 16-godišnjakinja Ana Bašić.

Visoka je 168 centimetara, vitke je građe i ima ravnu smeđe-crnu kosu te zelene oči.

U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu duksu, crnu jaknu, crni donji dio trenirke i plave tenisice marke Adidas.

Ana je rođena u Sisku, ali ima prebivalište u Majuru, a boravište u Lipiku.

U slučaju da posjedujete informacije o njoj, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.