Turudić tvrdi da DORH nikomu "ne pakira": "Sudio sam nizu ministara, mahom iz HDZ-a"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je u srijedu da DORH nikomu "ne pakira" ni ne podiže politički motivirane optužnice, a komentirao je i neke pravosudne procese u 2025. godini, rad Državnog odvjetništva i kritike na račun aktualnih optužnica.

Gostujući u "Studiju 4" HRT-a, najprije se osvrnuo na reakciju bivšega riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, koji je s još trima osobama optužen zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšega vaterpolskog reprezentativca Samira Baraća, a koji je javno pitao zašto se toliko čekalo s podizanjem optužnice zbog navodnih malverzacija s nekretninama na Kozali iz davne 2008. godine.

"Nije 2008. godina. Tada je počelo, a završeno je 2016. godine. Pitanje dotičnog gospodina je legitimno. Trebalo se puno prije početi. Ja sam u DORH-u tek godinu i pol dana i nadam se da nema još takvih slučajeva koji traju neopravdano dugo, ali što smo trebali napraviti", rekao je i dodao da je "stvar trebalo započeti" bez obzira na kašnjenje.

Rekao je i da je optužnicu najbolje pročitati, iz čega će se, kaže, vidjeti kako nema nikakve političke pozadine.

"Radi se o kaznenom djelu, predmetu u kojem je vođena istraga i sud je rekao svoje. Potvrdio je postojanje osnovane sumnje", dodao je.

O novom ravnatelju USKOK-a

Govoreći o imenovanju novog ravnatelja USKOK-a Svena Miškovića, naglasio je da njegova odluka da ga imenuje na tu dužnost nije utemeljena na osobnom odnosu.

"Kolegu Miškovića prije dvije godine jedva sam poznavao. Sretali bismo se na sudskim hodnicima dok sam bio sudac. Nismo imali nikakav osobni odnos, a u godinu i pol otkako sam na položaju, dokazao se kao vrstan pravnik. U sustavu je od 2013. i radio je na nizu teških, osjetljivih i medijski eksponiranih predmeta."

Rezultate USKOK-a u razdoblju dok je Mišković bio vršitelj dužnosti ocijenio je iznimnima jer je u 2025. godini povećan broj istraga i optužnica za 40 posto. "Istrage traju bitno kraće, kadrovski smo ekipirani i USKOK savršeno funkcionira. Po meni, kolega Mišković je pravi čovjek na pravom mjestu", rekao je Turudić.

Na pitanje zašto ranije nije imenovan ravnatelj, objasnio je da je postojala zakonska zapreka.

"Ravnatelj USKOK-a morao je imati isti staž kao i glavni državni odvjetnik, što je bila neprirodna situacija... Kritike dolaze iz dijela političkog spektra kojem je nepojmljiva neovisnost DORH-a", ustvrdio je.

Kao ključnu smjernicu mandata naveo je "oslobađanje potencijala ljudi u sustavu".

"Mi nikome ne pakiramo kaznena djela i nikoga ne štedimo. Ne biramo optužnice po svjetonazoru ili političkom opredjeljenju, nego po tome postoji li osnovana sumnja da je netko počinio kazneno djelo", kazao je Turudić za HRT.

Turudić se osvrnuo i na kritike koje su slijedile nakon njegova imenovanja na dužnost glavnoga državnog odvjetnika, rekao je da su dolazile iz dijela političkog spektra koji bi htio ovladati DORH-om, da su napadi često bili osobne prirode, ali i da je je imao podršku kolega iz struke.

"Sudio sam nizu ministara, mahom iz HDZ-a"

Odbacio je i etiketu da je politički pristran i blizak HDZ-u nakon izjave bivše ministrice pravosuđa Vesne Škare Ožbolt, koja je rekla da je još početkom 2000-ih bivši premijer Ivo Sanader "vršio pritisak" da se Turudića imenuje za predsjednika Županijskog suda te da ga je nazivao "našim dečkom".

"Sudio sam 20 godina i sudio sam nizu ministara, mahom iz HDZ-a", rekao je na to Turudić.

"Nikada se nisam vodio takvim kriterijima. Nikada nisam bio član HDZ-a. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata i hrvatski pravnik. Drugi razlog za takve napade ne vidim, a činjenice su lako provjerljive", naglasio je.

Govoreći o rezultatima rada, istaknuo je visoku stopu uspješnosti USKOK-a.

"Prošle godine vraćene su nam samo dvije optužnice i nijedna meritorno, nego zbog zahtjeva za suđenje u odsutnosti. Sve naše odluke podliježu sudskoj kontroli. Imamo 97 posto uspjeha u predmetima USKOK-a, što znači 97 posto osuđujućih presuda. Možda je to i prevelik broj, ali trudimo se ići samo na sigurno", rekao je te dodao da je takav pristup primijenjen i u slučaju "Hipodrom".