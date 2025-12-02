Tomašević prozvao USKOK: "Nadam se da ćemo saznati kakvim dokazima raspolažu"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je u utorak da se nakon podizanja optužnice protiv bivšeg ravnatelja ustanove Upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića i ostalih nije doznalo ništa novo te da ga zanima s kakvim dokazima raspolaže Uskok.

"Prema onome što je Uskok priopćio, baš ništa novo nismo saznali u odnosu na ono što su priopćili do sada", kazao je Tomašević na konferenciji za novinare nakon obilaska radova na izgradnji Dječjeg vrtića Milana Sachsa te radova na dogradnji Osnovne škole Borovje.

"Ono što bi očekivao i što se nadam da ćemo saznati je kakvim to dokazima raspolaže Uskok, jer trenutno sadržaj optužnice nije poznat, a vjerujem da kada počne postupak potvrđivanja optužnice pred sudom, da ćemo onda vidjeti s kakvim to dokazima raspolaže Uskok, jer mogu ponoviti samo ono što sam govorio i do sada", dodao je Tomašević.

U aferi Hipodrom, za koju je u ponedjeljak podignuta optužnica, Uskok sumnja da su bivši direktor Kosta Kostanjević iz ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom "zaradio" čak 450 tisuća eura.

"Bilo bi za očekivati da Uskok ima dokaze"

U tzv. aferi Hipodrom Uskok je krajem travnja zbog naplate zaštite na hipodromu pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora USO Koste Kostanjevića te suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoja Galića i njegova oca Slavka Galića. Tomašević kaže da je nakon podizanja Uskokove optužnice postalo javno kako su Galići optužili Kostanjevića da su mu dali mito od 450.000 eura.

"Budući da su Galići zbog druge istrage praćeni, ako se ne varam godinu dana i to baš u vrijeme kada se događala ova situacija sa Hipodromom, onda bi bilo za očekivati da Uskok ima nekakve dokaze koji mene zanimaju. Znači gdje, kada i kako je Kostanjević dobio mito od 450.000 eura", dodao je.

Pritom se osvrnuo i na slučaj bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, rekavši da "u jedan dan cure snimke, curi gdje, kada, kako, iznosi, itd." "Bilo bi za očekivati da isto tako nešto vidimo oko Kostanjevića ukoliko se to dogodilo. Za sada to u ovih sad već više od pola godine ništa nismo vidjeli i eto, zanima me kao i cijelu javnost da vidimo koji je sadržaj optužnice, odnosno da počne suđenje da vidimo s kakvim dokazima Uskok raspolaže", naglasio je Tomašević.

Upitan bi li sada kao i u travnju i u lipnju ponovio da Kostanjević nije kriv, uzvratio je protupitanjem: "Što se promijenilo u odnosu na lipanj?" Znači, s obzirom da ono što je priopćio Uskok do sada je jednako onome što je priopćio i prije.

"Đulić ne može donijeti nikakvu odluku samostalno"

"A mogu reći što se tiče Galića da oni, naravno, imaju interes, jer ukoliko je ukraden gradski novac, netko će ga morati vratiti. Pa njima je u interesu, naravno, da kažu da je dio tog novca završio negdje drugdje. E sad, da li Uskok to može dokazati, to je na njima. Ako se pokaže da mogu, onda moram promijeniti mišljenje", dodao je.

Optužnicom su obuhvaćeni i predsjednik Upravnog vijeća USO-a Goran Đulić i v.d. ravnateljice Jagoda Bončina Franjković koje Uskok tereti da su degradirali dvoje zaposlenika USO-a koji su dali iskaze protiv Kostanjevića, raspoređujući ih na niže plaćena mjesta kako bi utjecali na svjedočenje i pogodovali prvookrivljenom.

Tomašević je komentirao da Đulić, koji je član Možemo!, smatra da nije kriv za ono što mu se stavlja na teret.

"On je jedan od sedam članova upravnog vijeća. Ne može donijeti nikakvu odluku samostalno kao član upravnog vijeća, ne stavljaju mu se na teret nikakve optužbe koje su vezane za bilo kakve financijske malverzacije, iako se to pokušava prikazati jer je sve dio jedne optužnice koja je jučer postala javna. I on odbacuje te optužbe. Ja mu u ovom trenutku nemam razloga ne vjerovati. Ako se to promijeni, onda će se promijeniti i moj stav", kaže zagrebački gradonačelnik.