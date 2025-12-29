Ovo je novi ravnatelj USKOK-a: Mamić ga nazvao "bolesno ambicioznim"

Glavni državni odvjetnik imenovao je novog ravnatelja USKOK-a. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Sven Mišković vodio je i dosad, kao vršitelj dužnosti, a šef postaje prekosutra u ponoć.

Iza Miškovića su brojni predmeti, među njima i dva Mamićeva zbog izvlačenja novca iz Dinama. Mamić, koji je u jednom osuđen i zbog toga u bijegu, Miškovića smatra neovlaštenim tužiteljem.

"Bilo vam je normalno da kršite zakon, da provodite nasilje i nađete bolesno ambicioznog Miškovića da ga gurnete u ralje da bi dostigao slavu na Zdravku Mamiću i progonu pokojnog Milana Bandića", rekao je Mamić krajem lipnja.

Vodio je tužitelje i u aferi Agram u kojoj je uhićen pokojni Milan Bandić. Ali taj slučaj je pao, jer USKOK nije uspio dokazati korupciju. Optužio je i bivšu šibensku sutkinju Maju Šupe zbog primanja mita od 15 tisuća eura. Sa svojim istražiteljskim timom od ljeta radi u novim prostorima.

