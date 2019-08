Turistički vikend ponovno je stvorio gužve u prometu. Nema gdje ih nije bilo - na autoputu, graničnim prijelazima, trajektnim lukama, gradovima. Nažalost, dan nije prošao bez prometnih nesreća.

Gužve na autocestama od jutra. No oni koji su krenuli na godišnji odmor naoružali su se strpljenjem.

Gužve i u smjeru unutrašnjosti. Na Lučkom tijekom dana kolone do četiri kilometra. Povremeni zastoji tijekom prijepodneva na dionicama od Zagreba do Karlovca.

Nakon prošlogodišnjeg rekordnog vikenda i zarade od 125 milijuna kuna cestari su zadovoljni i ovim vikendom.

''Očekujemo u razini prethodnog vikenda. Prethodni vikend smo bilježili porast u odnosu na prošlu godinu'', rekao je Ivica Križanac iz HAC-a.

Kolone i na graničnim prijelazima. Na ulazu u zemlju u Kaštelu se čekalo i do jedan sat. Pritisak vozila i na Krčkom mostu.

Uz velike gužve, ovaj vikend obilježile su i visoke temperature. Na odmaralištima se tražilo mjesto u hladu. To i ne čudi jer je živa u termometru na užarenom asfaltu kod Karlovca prešla 46 stupnjeva pa se sladoled otopio za manje od pet minuta.

Pojačan je i trajektni promet. Ni ova subota nije prošla bez tradicionalne subotnje razglednice iz Zvonimirove ulice u Splitu.

''Ovaj vikend očekujemo više od 95 tisuća putnika i više od 18 tisuća vozila. Za sada nam se prema svim otocima odvija sve prema redu plovidbe, osim što smo oko 11:15 imali jednu izvanrednu liniju prema Supetru'', rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije Split.

Pojačan promet i u zračnim lukama. Zadar ovog ljeta ruši sve rekorde. ''Ovaj vikend očekuje se oko 15 tisuća putnika što bi bilo između 25 i 30 posto više u odnosu na isti vikend prošle godine'', kaže Nikola Barać, glasnogovornik zračne luke Zadar.

I ako mislite da su oni koji na more stižu avionom najbolje prošli prevarili ste se. U Dubrovniku se od Čilipa do Grada vozilo i do dva sata. Zbog čepa na Pilama problem su imala vozila hitne pomoći koja se nisu mogla probiti do onih kojima je pozlilo od vrućine.

U Lučkom je otvoreno deset izlaza i gužve se smanjuju. Kroz naplatnu postaju Lučko u subotu je prošlo oko 57.000 vozila, a dobra vijest za turistički sektor je da je 8000 vozila više vozilo u smjeru mora. To su dobre vijesti, a loše su da je tijekom dana na cestama bilo dvije veće prometne nesreće u kojima je ozlijeđeno više osoba.

Stoga nije naodmet ponoviti da kada se nađete u nekoj gužvi, u gušćem prometu, posebno na autocestama – imajte na umu ako vozite desnom trakom, vozite uz desni rub, a lijevom trakom uz lijevi rub kako bi se po sredini stvorio sigurnosni koridor za hitne službe. Jer u trenutku kada treba djelovati, svaka je sekunda važna, pa nije bitno kamo se i koliko nama žuri.



