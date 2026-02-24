Otkriveno tko je izdao ozloglašenog El Mencha, sve je bilo gotovo u 48 sati

Meksiko se polako smiruje nakon što je smrt ozloglašenog narkobosa El Mencha izazvala nasilje na ulicama, koje su pokrenuli članovi bande. Zemlja je bila na rubu krize te su obustavljena putovanja i izdana upozorenja o ostanku kod kuće.

"Mir, sigurnost i normalnost ostaju" u Meksiku, izjavila je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum, dodajući da je najvažnije u ovom trenutku jamčiti mir i sigurnost za cijelo stanovništvo.

Normalno stanje vraća se nakon što je vojska rasporedila 2500 ljudi u Jaliscu i susjednim državama. Međutim, neke usluge i svakodnevne aktivnosti i dalje su poremećene, javlja CNN Meksiko.

Nemesia Oseguera Cervantes, koji je vodio Kartel Jalisco New Generation (CJNG), umro je nakon što je ranjen tijekom vojnog napada u Tapalpi.

Savezni tajnik za sigurnost Omar García Harfuch izjavio je na konferenciji za novinare u ponedjeljak da je u Jaliscu ubijeno i 30 osumnjičenih kriminalaca, 25 pripadnika Nacionalne garde, jedan zatvorski čuvar, jedan službenik lokalnog tužiteljstva i jedan civil. Dodao je da su u Michoacánu umrla još četiri osumnjičena kriminalca te da je u 11 država bilo 85 blokada cesta.

Otkriveni detalji napada

Nakon godina potjere za Nemesiom "El Menchom" Oseguerom Cervantesom, meksičke snage su 20. veljače dobile konkretan trag o tome gdje se nalazi ozloglašeni vođa kartela.

Njihova istraga Oseguerine mreže dovela ih je do ključne osobe koja im je mogla pomoći da dođu do njegovog skrovišta - "čovjeka od povjerenja" jedne od Oseguerinih ljubavnica, prema riječima ministra nacionalne obrane Ricarda Treville Treja. Ta osoba ljubavnicu je prebacila u ustanovu u Tapalpi.

Sljedećeg dana, ljubavnica je napustila Oseguerin kompleks koliba izvan Tapalpe, ali narkobos je ostao u skrovištu sa svojim osiguranjem.

Meksičko ratno zrakoplovstvo i Specijalne snage za hitno reagiranje Nacionalne garde tada su stupile u akciju, razvivši plan i pokrenuvši napad unutar sljedećih 48 sati. Kako bi se izbjeglo izazivanje sumnje, misiju su prvenstveno provodile kopnene snage uz ograničenu zračnu podršku helikoptera.

Kada je vojska uočena, naoružani velikom količinom oružja narkobosovi ljudi su otvorili vatru, a on je pobjegao.

"Bio je to vrlo nasilan napad koji je izvela organizirana kriminalna skupina. Vojne snage su odbile napad", objasnio je.

Osam članova kartela ubijeno je na mjestu događaja, četiri više nego što je prijavljeno u nedjelju, a dva vojnika su ranjena. Zaplijenjeno je i sedam pušaka i dva raketna bacača.

Oseguera je, s drugom sigurnosnom skupinom, pokušao pobjeći.

Na drugoj lokaciji u Jaliscu, vojnici su ubili još jednog visokorangiranog člana kartela za kojeg je Trevilla rekao da je koordinirao nasilje i nudio više od 1000 dolara za svakog ubijenog vojnika.

Sheinbaum je rekla da su Sjedinjene Države podijelile obavještajne podatke koji su pomogli u operaciji, ali nisu osigurale kopnene snage.

Meksičke trupe uspostavile su perimetar oko kompleksa, a zatim napredovale. Dok su to činile, našle su se pod vatrom Oseguerinih poručnika. Oseguera je ozlijeđen tijekom operacije i preminuo je dok je helikopterom prevožen u bolnicu.

Ured glavnog državnog odvjetnika Meksika potvrdio je u ponedjeljak smrt Nemesija Oseguere Cervantesa, nakon što je proveo forenzičku analizu tijela koja im je omogućila da potvrde njegov identitet.