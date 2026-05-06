FOTO Tuga, tišina i cvijeće na ulicama grada nakon napada automobilom

Dan nakon što je 33-godišnji Nijemac automobilom usmrtio dvoje ljudi u centru Leipziga, a još šest ozlijedio, tišina i tuga zavladale su tim gradom na istoku Njemačke.

Nekoliko desetaka građana okupilo se u utorak navečer na malom trgu pored ulice kojom je projurio vozač Volkswagena Taigo. Govorima, ostavljenim cvijećem i upaljenim svijećama odali su počast žrtvama. U crkvi Svetog Nikole na trgu služena je misa za stradale.

"Ovdje se nikada ništa ne događa, napose ne ovakve stvari pa smo svi još zatečeni“, rekao je Hini 40-godišnji konobar Mario u obližnjoj pizzeriji.

Cvijeće i svijeće u Leipzigu Foto: Afp

Cvijeće i svijeće u Leipzigu Foto: Afp

U vrijeme tragedije nije radio nego je bio doma, ali kaže da je njegova supruga prošla tom ulicom malo kasnije pa se zabrinuo. "Nismo znali što se događa", napomenuo je u tom gradu sa 625.000 stanovnika.

Muškarac je u ponedjeljak vozilom uletio u pješačku zonu u središtu Leipziga te udario nekoliko ljudi prije nego što se zaustavio. Bez otpora se predao policiji dok je još bio u vozilu.

"Dosadašnjim izvidima utvrđeni su uvjerljivi razlozi za vjerovanje da je muškarac kazneno djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti", priopćilo je državno odvjetništvo.

Zbog opasnosti da bi optuženik mogao počiniti daljnja djela usporedive težine, sudac je naredio njegovo privremeno smještanje u psihijatrijsku bolnicu.

Muškarac je već bio na liječenju u psihijatrijskoj bolnici samo nekoliko dana ranije. U bolnicu je primljen na vlastiti zahtjev, a otpušten je krajem travnja, izvijestilo je ministarstvo za socijalna pitanja pokrajine Saske.

Deseci policajaca u utorak su i dalje bili razmješteni u centru, a policijski kombiji parkirani na ulicama.

Cvijeće i svijeće u Leipzigu Foto: Afp

"To nije ništa, trebali ste vidjeti koliko nas je jučer bilo", rekao je jedan policajac iz skupine od njih četvero. Kaže da je ulica, kojom se nižu trgovine, a čuje žamor, čitav dan nekako tiha. "Ljudi su tužni", rekao je policajac.

Policija i dalje osigurava središte jer u srijedu u Leipzigu počinje Međunarodni transportni forum (International Transport Forum).

Na dvodnevnoj konferenciji okupit će se više od 1000 gostiju među kojima i brojni ministri prometa. Brojni sudionici smješteni su u hotelu u ulici pored one u kojoj je vozač "pokosio" pješake, ali nije bilo otkazivanja dolazaka na Forum koji se održava u Leipzigu od 2008.

"Nema aktivne sigurnosne situacije u Leipzigu večeras. Na temelju dostupnih informacija ne predviđamo utjecaj na program samita", piše u e-mailu koji su dobili sudionici.

Kao mjera opreza, organizirane su dodatne sigurnosne provjere za događaj u utorak kojem je nazočio gradonačelnik i tijekom kojeg je održana minuta šutnje.

U nekoliko restorana u centru ljudi su večerali, ali nije bilo glazbe i buke. Oko 23 sata počela je i kiša, a na ulicama više nije bilo nikoga. Ostalo je tek ostavljeno cvijeće kao podsjetnik na tragediju u ovom tradicionalno trgovačkom gradu.