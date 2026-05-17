Ubojica s krvavom prošlošću: Policija mu ranije našla popis 12 plavuša koje je htio likvidirati

Stravičan zločin dogodio se u subotu navečer, oko 23 sata. Nesretni 19-godišnji mladić tek je nekoliko mjeseci radio kao dostavljač vikendom kako bi zaradio koji euro nakon što je položio vozački ispit. Kobne večeri uopće nije trebao raditi, već je zamijenio kolegu. Na dostavu je išao s prijateljem kojem je bilo neugodno samom ići do Aleksićeve kuće.

Kada su stigli pred kuću, obojica su izišla iz vozila. Aleksić im je s terase prvog kata poručio da se popnu do vrata njegova stana. Čim je 19-godišnjak s hranom u rukama zakoračio na terasu, Aleksić je izvukao improvizirani, ručno rađeni pištolj i bez riječi mu ispalio hitac izravno u prsa, piše Slobodna Dalmacija.

Mladić je pao na tlo, a njegov prijatelj je u potpunom šoku i strahu doslovno preletio stepenice, uletio u automobil, odjurio i odmah nazvao policiju. Hladnokrvni ubojica uzeo je unaprijed pripremljeni ruksak i pobjegao u noć.

Mještani Drniša su zgroženi. Marin Ivić (35), konobar u objektu za koji je ubijeni mladić radio, ne skriva ogorčenje:

"Nije mi jasno da je netko dozvolio da takav čovjek šeta gradom, to je prvo i osnovno. Takav čovjek nema što raditi među ljudima. Bilo je samo pitanje vremena kad će ovako nešto napraviti jer je, nakon izlaska iz zatvora i dolaska kući, prijetio i govorio o tome po ulici", ispričao je Marin Ivić.

Popis za likvidaciju 12 plavuša i ubojstvo iz 1994.

Ono što najviše ljuti Drnišane jest činjenica da je Aleksić bio tempirana bomba za koju je sustav itekako znao. Naime, on je još kao 18-godišnjak, u svibnju 1994. godine, u Primorskom Docu divljački ubio 22-godišnju Marijanu Sučević, djelatnicu KBC-a Split. Osuđen je na 12 godina zatvora uz obvezno psihijatrijsko liječenje, a otkriven je tek nakon što se sam pohvalio bratu.

Nakon izlaska na slobodu, incidenti su se nastavili. Jedna mještanka u kavani hotela "Danica", koja je u nedjelju ujutro bila glavno mjesto okupljanja šokiranih građana, otkrila je zastrašujući podatak iz 2023. godine:

"Kad je 2023. godine bio prijavljen za posjedovanje oružja, našli su mu spisak osoba koje su mu se zamjerile, a radilo se o dvanaest žena plavuša koje je htio likvidirati. Tad su ga našli nakon par dana, ispitali ga i pustili", rekla je zgrožena djevojka.

Šibenska policija potvrdila je da je Aleksić tada prijavljen za nedozvoljeno posjedovanje i izradu oružja jer su mu pronašli ručno rađeni pištolj kalibra 9 mm i 42 komada streljiva. Podignuta je optužnica, no suđenje očito nije završilo.

Da je ubojstvo planirao danima, potvrđuje i svjedočanstvo Bože Vukušića (28), koji kaže da je Aleksić prije nekoliko dana ušao u lokalnu trgovinu i pred ljudima se raspitivao rade li kamere i hoće li biti snimljeno ako on nekoga ubije. "Stalno mu je ta riječ 'ubiti' bila u ustima", dodaju mještani.

Velika potjera na Promini: Specijalci, dronovi i helikopteri na terenu

Cijeli Drniš u nedjelju je bio pod opsadom. Gradom odzvanja zvuk policijskog helikoptera, a ulica u kojoj se dogodilo ubojstvo blokirana je policijskim trakama ispred kojih stražare naoružani i maskirani specijalci.

Pretpostavlja se da je Aleksić pobjegao prema predjelu Varoš i selu Lišnjak na Promini. Budući da je proljeće i da su šume gusto ozelenile, potraga je izrazito teška, pa policija koristi:

Termovizijske kamere za pregled terena iz zraka

Bespilotne letjelice (dronove) za nepristupačna područja

Specijalno obučene potražne pse

Šibensko-kninska policija izdala je hitno upozorenje za javnost i pozvala građane na maksimalan oprez:

"U intenzivnoj potrazi angažirane su sve raspoložive policijske snage i tehnika. Upozoravamo građane, ako naiđu na Kristijana Aleksića, da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192", poručili su iz policije.

"Jedini krivac je sustav, nitko drugi, samo sustav... Ovo što se dogodilo, cijeli Drniš to zna, bilo je samo pitanje vremena", zaključuju ogorčeni Drnišani dok čekaju ishod velike potjere za beskrupuloznim ubojicom.