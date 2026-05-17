"Oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati...": Košarkaški klub se oglasio nakon ubojstva tinejdžera

Od 19-godišnjeg mladića kojeg je u subotu navečer u Drnišu ubio muškarac za kojim policija još traga oprostio se i njegov košarkaški klub.

"Oduzeti smo prestrašnim vijestima o nepojmljivoj tragediji koja nas je sve zadesila. U stanju smo neizmjerne boli koja para dušu, a srce od noćas ne pronalazi mir, samo pitanja i patnju.

Nemoguće je uopće pronaći riječi kojima bismo opisali duboku tugu nakon preranog odlaska našeg Milija - našeg nestašnog dječaka, našeg košarkaškog virtuoza i osmijeha koji je godinama unosio radost među sve okupljene oko KK DOŠK-a. Ipak, pišemo ovu posvetu jer ne želimo da bez pozdrava ode srce i duša generacije 2006./2007. godišta", poručili su iz košarkaškog kluba pa nastavili:

"A uz neizmjernu tugu, u nama se miješaju i nevjerica te ljutnja. Ljutnja zbog osjećaja da je društvo ponovno zakazalo. Jer jedan je mladi život ugašen prerano, a svima nam je poznato da je naš grad godinama živio u strahu i strepnji, osjećajući da opasnost postoji, dok su odgovorni ostajali nijemi i bez prave reakcije.

Teško je prihvatiti da danas oplakujemo dijete koje je tek trebalo živjeti, sanjati i stvarati svoju budućnost. Izražavamo sućut obitelji, Bog nek im da snage. Vedri duh, dobrota i osmijeh našeg košarkaša zauvijek će odzvanjati ispod obruča, u svlačionici, na treninzima i u svakom našem sjećanju. Počivaj u miru naš Mili", poručili su iz košarkaškog kluba", poručili su iz kluba.

