U Hrvatskoj se i danas osjeća vrhunac toplinskog vala. Najviša dnevna temepratura bit će u većem dijelu zemlje oko 35 stupnjeva, u Dalmaciji još i viša. Izdana su upozorenja Meteoalarma.

Sunce i visoke temperature obilježit će subotu. Meteorolozi najavljuju da bi najviša dnevna temepratura mogla biti uglavnom do 35 °C, u Dalmaciji i malo viša.

DHMZ upozorava na riječku regiju izdano crveno upozorenje zbog visokih i iznimno opasnih temperatura. Toplinski val mogao bi na tom području donijeti temperature više od 35 stupnjeva pa upozoravaju građane da zaštite sebe, djecu i starije.

Narančasto upozorenje izdano je za zagrebačko i kninsko područje gdje bi najviša temperatura tijekom subote mogla dosegnuti 33 stupnja i više. Upozoravaju građane da budu spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece.

Žuto upozorenje izdano je za područje gospićke, splitske i dubrovačke regije gdje bi maksimalne vrijednosti temperatura mogle biti 32 stupnja i više. Upozoravaju na moguće zdravstvene rizike među osjetljivijom populacijom.

I u nedjelju sunčano i vruće

I sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom u drugom dijelu dana u Istri i u Gorskom kotaru lokalno je moguć poneki pljusak.

Vjetar većinom slab. Na Jadranu će tijekom noći i jutra puhati slaba do umjerena bura, a danju jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27 °C. Najviša uglavnom između 30 i 35 °C.