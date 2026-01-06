VIDEO Velike poplave u susjedstvu: Vatrogasac sam izvukao automobil iz rijeke

Zbog obilnih padalina diljem Bosne i Hercegovine na snazi su posebne mjere, a posebno je teška situacija uz rijeke Drinu i Neretvu, koje se izlijevaju iz korita. U Zvorniku, gdje je proglašeno izvanredno stanje, vatrogasac je hrabrim potezom oduševio građane.

Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vatrogasac je ušao u rijeku Drinu koja se izlila iz korita i došao do zaglavljenog automobila. Uspio ga je pokrenuti i sigurno izvući iz vode.

Pretpostavlja se da je automobil ondje bio parkiran prije nego što se rijeka izlila iz korita. Građani su otkrili da je riječ o vatrogascu Radi Šakotiću, koji je dobio brojne pohvale za profesionalizam i smirenost u nesvakidašnjoj intervenciji.

Teška situacija u gradu

Zbog naglog porasta vodostaja rijeke Drine i problema s vodoopskrbom i električnom energijom na području Zvornika proglašeno je izvanredno stanje. Zapovjednik Gradskog štaba za hitne slučajeve, Bojan Ivanović, istaknuo je da prognoze za nadolazeće dane nisu optimistične, jer se očekuje dodatni porast vodostaja rijeke Drine.

"Naše službe su na terenu, a šteta je već pričinjena, jer su dva automobila završila pod vodom. Dobro je što su rijeke Sapna, Hoča i Drinjača u svojim koritima i što trenutno ne ugrožavaju stanovništvo", rekao je Ivanović za RTRS i dodao da će stanovnicima vodu dostaviti u cisternama.

Pripadnici Službe civilne zaštite i Vatrogasne postrojbe Zvornik već su u naseljima Terminal i vikend naselju u Šepki, gdje poduzimaju određene aktivnosti, a stanovništvo je obaviješteno o potencijalnoj opasnosti. U poslovnoj zoni Jadar pripremaju se vreće s pijeskom, a spremna je i mehanizacija.