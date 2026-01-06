Snijeg izazvao kaos u Europi, obustavljeni letovi, pet osoba poginulo: "Ovo je kaotična, luda situacija"

Ledeni vremenski uvjeti zahvatili su u utorak dijelove Europe, a snijeg i led prisilili su stotina letova u Nizozemskoj na otkazivanje i doveli do smrti pet osoba na francuskim cestama.

Domaći željeznički promet u Nizozemskoj potpuno je obustavljen u utorak ujutro nakon što je prekid IT sustava pogoršao poremećaje u željezničkoj mreži te zemlje. Vlakovi su u dijelovima zemlje počeli prometovati nekoliko sati poslije, ali problemi su i dalje postojali u regiji oko Amsterdama, popularne turističke destinacije.

Brze Eurostar linije za Pariz iz Amsterdama bile su otkazane ili su kasnile. U gradskoj zračnoj luci Schiphol otkazano je više od 400 letova i to većinom nizozemske podružnice Air France-KLM pošto je zimsko vrijeme peti dan zaredom paraliziralo promet u jednom od glavnih europskih tranzitnih čvorišta.

Španjolski državljanin Javier Sepulveda blokiran je na Schipholu već tri dana i ne može se vratiti kući u Norveškoj. Sepulveda je rekao da je stao u red ispred šaltera KLM-a u 6:30 ujutro u utorak i da šest sati kasnije još uvijek nije bio blizu početka reda.

"Situaciju mogu opisati samo kao kaotičnu, ludu", rekao je 39-godišnjak.

U Njemačkoj su temperature na jugu i istoku u utorak rano ujutro pale znatno ispod minus 10 Celzijevih stupnjeva.

Veliki dijelovi zemlje bili su prekriveni snijegom, uključujući regije blizu Sjevernog mora, gdje su debeli slojevi snijega rijetki. Meteorolozi prognoziraju oluju u petak, s očekivanim obilnim snježnim padalinama na sjeveru i istoku.

U Francuskoj nesreće na smrznutim cestama

U Francuskoj je dugotrajni hladni val donio niske temperature tijekom noći nakon što je u ponedjeljak pao snijeg u pariškoj regiji i velikim dijelovima zemlje. Šest malih zračnih luka zatvoreno je na zapadu i sjeveru Francuske, ali se ne očekuju otkazivanja na dvije glavne pariške zračne luke.

Ministar prometa Philippe Tabarot pozvao je ljude da što manje putuju cestama i da rade od kuće te upozorio da odmrznuti snijeg, koji se potom ponovno smrznuo, preko noći stvara opasne uvjete na cestama.

Pet osoba poginulo je u prometnim nesrećama povezanima s uvjetima smrzavanja od ponedjeljka, izvijestili su BFMTV i drugi francuski mediji. U Parizu je promet autobusima bio kaotičan jer je ponovno uspostavljen nakon obustave u ponedjeljak.

Meteorološki zavod u Velikoj Britaniji priopćio je u ponedjeljak da bi se opasnosti od zimskih vremenskih nepogoda mogle nastaviti tijekom cijelog tjedna za veći dio zemlje. Izdao je žuto upozorenje zbog snijega u središnjoj Škotskoj.

Obilni snijeg i kiša uzrokovali su ovog tjedna kaos diljem zapadnog Balkana - zatvarane su ceste, prekinuta je opskrba strujom poplavljene su rijeke. U ponedjeljak u Sarajevu, prijestolnici Bosne i Hercegovine, poginula je žena nakon što se na nju srušilo drvo zatrpano mokrim snijegom.