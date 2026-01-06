Policajci zaustavili vozilo, ostali u šoku kad su vidjeli tko vozi: Razlog je bizaran

Belgijska policija iz grada Dafela zaustavila je vozilo u rutinskoj prometnoj kontroli i otkrila da za upravljačem sjedi 12-godišnji dječak, piše Blic.rs.

Policajci su primijetili da se automobil neuobičajeno sporo približava kontrolnoj točki te su ubrzo shvatili da vozač izgleda vrlo mlad. Nakon provjere, utvrđeno je da je dvanaestogodišnjak preuzeo volan.

Otac je odmah priznao da je zamolio sina da vozi jer je sam pretjerao s alkoholom i nije bio sposoban upravljati vozilom. U automobilu su, uz oca i sina, bili i majka te još dvoje djece.

Nakon što je imala negativan test na alkohol, majka je preuzela upravljanje i nastavila vožnju kući.

Policija je podnijela prijave zbog upravljanja vozilom bez vozačke dozvole, povjeravanja vožnje osobi bez dozvole i zbog neodgovorne roditeljske situacije.