Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je prije proslave Međunarodnog praznika rada dao izjavu novinarima u kojoj se osvrnuo na aferu Hipodrom.

"Upravno vijeće ima svoje ingerencije i ne bavi se odlukama koliko će biti zaštitara na sportskom objektu. Njihova uloga je da biraju ravnatelja, a ja postavljam Upravno vijeće", rekao je.

USKOK je pokrenuo istragu protiv Koste Kostanjevića, ravnatelja gradske ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO), bivšeg direktora zaštitarske tvrtke Eurolex te voditelja zaštitara iste firme, Domagoja i Slavka Galića.

"Bilo tko da je ukrao gradski novac treba se istražiti do kraja i da odgovaraju. Meni je to u interesu. Pokazao sam da ne toleriram korupciju i to je poruka ravnateljima svih gradskih ustanova. Država nema transparentnost svih transakcija u realnom vremenu, a Grad ima", napomenuo je.

Rekao je da će o sudbini ravnatelja Kostanjevića odlučiti Upravno vijeće te je komentirao i izjave Anta Nobila, zbog čije kaznene prijave su i krenula uhićenja.

"Odvjetnik Nobilo se fino razotkrio, fulao je za 10 milijuna eura. Rekao sam da je moja procjena da je on izgubio na tom projektu Savski park istok. Htio je graditi desetak ili više nebodera uz Savu na Laništu, koje je i sada preizgrađeno i ima neadekvatnu infrastrukturu. Procijenio sam da je izgubio 50 milijuna eura, on je rekao da je izgubio 60, nisam puno fulao. Potvrdio je da je imao osobni interes", zaključio je gradonačelnik Zagreba.