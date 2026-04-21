Tomašević sazvao konferenciju za medije: Izjavu pratite uživo

Razlog presice je predstavljanje novosti oko usluge gradskih javnih bicikala Bajs, no očekuje se da će Tomislava Tomaševića dočekati brojna novinarska pitanja, vezana uz gradske teme, ali i one na stranačkoj i državnoj razini.
Gradske vlasti našle su se na udaru sa svih strana.
Gradski HDZ u ponedjeljak je objavio informaciju da grad nije osigurao ljetovanje za djecu s invaliditetom, što je Tomašević istog dana demantirao, no ostalo je još neodgovorenih pitanja.
Otvoren je još jednom i sukob gradskih vlasti i organizatora Hoda za život, koji nisu dobili dozvolu za svoj događaj 9. svibnja na Trgu bana Jelačića, jer se u istom terminu tamo održava i Dan Europe, tvrdi Tomašević.
Istovremeno, Ustavni je sud odbacio tužbu Grada Zagreba protiv Vlade zbog preuzimanja organizacije dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu u veljači.
Jutros su zagrebačke srednje škole dobile prijetnju bombom, pa se očekuje da će Tomašević dati i najnovije informacije o tom događaju.