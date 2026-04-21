Tomašević sazvao konferenciju za medije: Izjavu pratite uživo

Zagrebački gradonačelnik u utorak staje pred novinare.

Razlog presice je predstavljanje novosti oko usluge gradskih javnih bicikala Bajs, no očekuje se da će Tomislava Tomaševića dočekati brojna novinarska pitanja, vezana uz gradske teme, ali i one na stranačkoj i državnoj razini.

Gradske vlasti našle su se na udaru sa svih strana.

Gradski HDZ u ponedjeljak je objavio informaciju da grad nije osigurao ljetovanje za djecu s invaliditetom, što je Tomašević istog dana demantirao, no ostalo je još neodgovorenih pitanja.

Otvoren je još jednom i sukob gradskih vlasti i organizatora Hoda za život, koji nisu dobili dozvolu za svoj događaj 9. svibnja na Trgu bana Jelačića, jer se u istom terminu tamo održava i Dan Europe, tvrdi Tomašević.

Istovremeno, Ustavni je sud odbacio tužbu Grada Zagreba protiv Vlade zbog preuzimanja organizacije dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu u veljači.

Jutros su zagrebačke srednje škole dobile prijetnju bombom, pa se očekuje da će Tomašević dati i najnovije informacije o tom događaju.