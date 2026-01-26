FOTO Strašna nesreća na istoku Hrvatske: Auto se prepolovio! Šestero ozlijeđenih, među njima i djeca

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju prijepodne na nerazvrstanoj cesti između Privlake i državne ceste D-55 (Vinkovci – Županja) teško su ozlijeđeni 63-godišnji vozač i dijete, dok je još četvero ljudi zadobilo lakše ozljede.

Nesreća se dogodila oko 11:25 kada je 63-godišnji državljanin Srbije, vozeći osobni automobil srbijanskih registarskih oznaka, zbog neprilagođene brzine u zavoju izgubio nadzor nad vozilom. Stražnji dio automobila zanio se ulijevo i prešao na suprotnu prometnu traku, gdje se sudario s automobilom đakovačkih registracija, kojim je iz suprotnog smjera dolazio 44-godišnji vozač.

Prometna nesreća kod Privlake Foto: PU vukovarsko-srijemska

Od siline udara došlo je do puknuća i odvajanja prednjeg i stražnjeg dijela automobila kojim je upravljao 63-godišnjak.

U nesreći su teško ozlijeđeni vozač i dijete koje se nalazilo u njegovu vozilu, dok su 44-godišnji vozač drugog automobila te troje putnika – 42-godišnja žena, 63-godišnjakinja i još jedno dijete – prošli s lakšim ozljedama.

Protiv 63-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenim osobama.