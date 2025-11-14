SDP-ovac upozorio: "Plenkovićev orao uspio je ono što nije bilo moguće u tri stoljeća"

HDZ-ov zastupnik Tomislav Zadro poručio je u petak u Hrvatskom saboru, uoči Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, kako nas Vukovar ne smije dijeliti, on mora biti ono što nas spaja, iznad stranačkih zastava, ideologija i osobnih interesa.

"Vukovar nije grad jedne politike, nego cijele Hrvatske", naglasio je zastupnik Tomislav Zadro sin legendarnog branitelja Blage Zadre i sam vukovarski branitelj koji je ratne 1991. imao samo 19 godina.

"Svaki put kad u sabornici izgovorimo ime Vukovar, moramo znati da govorimo o temeljima hrvatske države, o krvi, znoju i suzama iz kojih je izrasla naša sloboda", naglasio je u saborskom govoru na slobodnu temu.

Zadro ističe da danas, 34 godine nakon bitke za Vukovar, taj grad nije spomenik, već ogledalo.

"On nas gleda svaki put kad zakažemo kao društvo, kad zaboravimo na one koji su izgubili sve, kada dopustimo da branitelji čekaju pravdu, kada žrtva postane predmet rasparave, a ne poštovanja", poručio je HDZ-ov zastupnik.

"Neka Vukovar ostane naš zavjet da nikada nećemo zaboraviti tko smo i odakle dolazimo, da ćemo čuvati istinu, štiti mir, ali nikada pristati na zaborav. Slava i hvala onima koji su dali život za Hrvatsku, slava Vukovaru grad heroju, neka nas uvijek vodi njihova poruka - Hrvatska nije dar, ona je zavjet", rekao je zastupnik Zadro.

Tomislav Zadro Foto: Zeljko Puhovski/Cropix

SDP-ov zastupnik Mate Vukušić ocijenio je kako glede ključnih prirodnih resursa, poput energenata, vode poljoprivrednog zemljišta, šuma, minerala, "imamo zabrinjavajuće nestabilnu i nesigurnu situaciju“.

"Industriju nafte nam drže susjedi Mađari, četiri najvažnija izvora vode – Jamnicu, Studenac, Sveti Rok i Cetinu, stranci, nekoliko desetaka tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta prodano je stranim investitorima u Slavoniji, bez nadzora države", naveo je.

Kad je riječ o Hrvatskim šumama, tvrdi da tročlana uprava devastira prirodno blago, da je tvrtka u minusu većem od 62 milijuna eura, te da se takav "kolaps nije dogodio od prve uprave prije 269 godina“.

"Što nije bilo moguće u nepuna tri stoljeća uspio je Plenkovićev orao Nediljko Dujić s pobočnicima", ustvrdio je SDP-ov zastupnik. Kaže da danas u toj tvrtki "prijatelji i podobni kupuju kubik hrastovog furnira za 70 eura, po cijeni ogrjevnog drveta".

Ledenko: "U nabavi vojne opreme nema hrvatske vojne industrije"

Mostov zastupnik Ivica Ledenko izjavio je kako u nabavi vojnog naoružanja, koja je u tijeku, a 'teška' je gotovo dvije milijarde eura, nema hrvatske vojne industrije koja već sada zapošljava oko tri tisuće ljudi.

Na panel raspravi o toj industriji, održanoj 5. studenoga, izrečeno je puno potpore vojnoj industriji, ali je činjenica da je prema toj industriji ove godine išlo nula narudžbi i nula eura, kazao je Mostov zastupnik, držeći da treba jačati suradnju sa hrvatskim tvrtkama, osvježiti je konkretnim narudžbama i ugovorima kako bi u perspektivi bili samodostatni.

Poziva i na reciprocitet, tj. kad kupujemo naoružanje od partnera da im bude ponuđena oprema i proizvodi naših proizvođača.

Zastupnik Centra, Damir Barbir, podsjetio je na niz slučajeva vršnjačkog nasilja i nasilja maloljetnika nad starijim osobama te na, kao i na napad na novinara N1 televizije u Zagrebu.

"Svi ti slučajevi nisu izdvojeni, pokazuju da u našem društvu postoji ozbiljan problem gubitka empatije, narušenog autoriteta i rastuće agresije kojoj su djeca izložena", ocijenio je Barbir.

Kaže kako današnje vršnjačko nasilje nije isto kao prije deset ili 20 godina, "ono je intenzivnije, brutalnije i sve češće povezano s govorom mržnje, digitalnim zlostavljanjem, općenito zatrovanom atmosferom u kojoj mladi odrastaju“.

Mišljenja je da zbog svega toga, treba jačati medijsku i digitalnu pismenost, ograničiti sadržaje koji promiču nasilje i mržnju, ulagati u predškolski odgoj, građanski odgoj mora biti standard u svim školama.

Djeca nisu problem nego okruženje koje smo im mi odrasli stvorili, nasilje se može spriječiti ako ga prepoznamo i reagiramo na vrijeme, rekao je Barbir i pozvao sve institucije, roditelje, škole i lokalne zajednice da djeluju zajedno i djeci pokažu da postoje granice koje se ne prelaze.