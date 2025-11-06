Smjena Nediljka Dujića: Vlada predložila da Hrvatske šume vodi Joško Radanović

Vlada je u četvrtak donijela zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. imenovanje Joška Radanovića za predsjednika Uprave i Nediljka Dujića za člana Uprave, do imenovanja predsjednika i člana Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice donijela i zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Financijske agencije imenovanje Dražena Čovića za predsjednika Uprave te Vinke Ilak i Branka Malenice za članove Uprave, do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer im mandat istječe 18. studenoga 2025.

Razriješeni su dosadašnji članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik, Grgo Soža i Paško Rakić. Novim članovima, koji se imenuju na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne (regionalne) samouprave i izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, imenovani su Stipe Maleš i Ivan Žitković.

Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji zamjenik predsjednika, članovi i zamjenici članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Veljko Kajtazi, Frano Matušić, Ana Kešina, Katica Mišković, Željka Zagorac, Marija Pletikosa, Alen Tahiri, Suzana Krčmar, Branko Petrović, Stanoje Nikolić, Veli Huseini, Elvis Kralj, Lea Oršuš, Darko Hudorović, Darko Stilinović i Domagoj Orlić.

Novim zamjenikom predsjednika po položaju je imenovan Veljko Kajtazi, članovima Frano Matušić, Marija Ban, Marija Pletikosa, Dario Tišov, Ivana Mehle, Alen Tahiri, Goran Đurđević, Elvis Kralj, Suzana Krčmar, Robert Radić, Anesa Šabani, Biljana Ugarković i Krunoslav Vuk, a zamjenicima članova Marko Filip Pavković, Ana Kešina i Natalija Šimunović.