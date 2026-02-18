Svjedok tvrdi prije velikog požara upozoravao na nepravilnosti: "Nitko nije htio reagirati"

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zvonku Bedeu, vlasniku tvrtke Drava Internacional, zbog velikog požara u pogonu za preradu plastike u listopadu 2023. godine.

Na današnjem ročištu svjedočili su pripadnik osječke Javne vatrogasne postrojbe te bivši zaposlenik, koji je i ranije upozoravao na nepravilnosti u radu i moguće opasnosti za okoliš, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

"Pokazao sam samo te rupe od nafte, gdje se izlijevala nafta", odgovorio je bivši zapolenik odgovarajući na pitanje o njegovoj ulozi na očevidu.

"Od samog svog otkaza ja sam svim državnim institucijama prijavljivao da se ta nafta izlijeva u polje i nitko nije htio reagirati", dodao je.

Bede je izjavio da se ne osjeća krivim. Nakon podizanja optužnice bio je u istražnom zatvoru zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, a pušten je nakon što je podnio ostavku na mjesto direktora tvrtke.