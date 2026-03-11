VIDEO Ukrajinci Storm Shadowima pogodili ključnu rusku tvornicu

Napad je, tvrde, dio šire strategije usmjerene na smanjenje vojno-ekonomskog potencijala Rusije.
"U sklopu sustavnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje vojno-ekonomskog potencijala ruskog agresora, postrojbe ukrajinskih obrambenih snaga izvele su uspješan udar projektilima Storm Shadow na tvornicu mikroelektronike Kremniy El u Brjansku."
Kremniy El ima ključnu ulogu u proizvodnom lancu ruskog visokopreciznog naoružanja. Tvornica proizvodi poluvodičke komponente i integrirane mikročipove koji su važan dio modernih sustava naoružanja, uključujući projektile Iskander, piše Pravda.
Glavni stožer objavio je i videozapis na kojem se vidi kako nekoliko projektila pogađa pogon tvornice.
⚡️⚡️Storm Shadow missiles strike the "Kremniy El" factory, - General Staff
✅ Kremniy El is a critically important link in the chain of production of russian "high-precision" weapons. The plant specializes in discrete semiconductor devices and integrated microchips. pic.twitter.com/MtGzWVJNlA