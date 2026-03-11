VIDEO Ukrajinci Storm Shadowima pogodili ključnu rusku tvornicu

Ukrajinci su projektilima Storm Shadow pogodili tvornicu mikroelektronike Kremniy El u Brjansku u Rusiji, objavio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

Napad je, tvrde, dio šire strategije usmjerene na smanjenje vojno-ekonomskog potencijala Rusije.

"U sklopu sustavnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje vojno-ekonomskog potencijala ruskog agresora, postrojbe ukrajinskih obrambenih snaga izvele su uspješan udar projektilima Storm Shadow na tvornicu mikroelektronike Kremniy El u Brjansku."

Kremniy El ima ključnu ulogu u proizvodnom lancu ruskog visokopreciznog naoružanja. Tvornica proizvodi poluvodičke komponente i integrirane mikročipove koji su važan dio modernih sustava naoružanja, uključujući projektile Iskander, piše Pravda.

Glavni stožer objavio je i videozapis na kojem se vidi kako nekoliko projektila pogađa pogon tvornice.

⚡️⚡️Storm Shadow missiles strike the "Kremniy El" factory, - General Staff



✅ Kremniy El is a critically important link in the chain of production of russian "high-precision" weapons. The plant specializes in discrete semiconductor devices and integrated microchips. pic.twitter.com/MtGzWVJNlA — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 10, 2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je potvrdio da je Ukrajina gađala proizvodne objekte u Brjansku u Rusiji.

Prema informacijama koje su objavile ruske vlasti, u napadu na Brjansk poginulo je šest ljudi, a 37 je ozlijeđeno.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da će ruska stalna misija pri Ujedinjenim narodima toj organizaciji proslijediti informacije o napadu.

Zaharova je optužila ukrajinske vlasti da su namjerno gađale civile i poručila da Tajništvo UN-a ne može zanemariti broj poginulih i ranjenih među civilima.