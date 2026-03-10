Šest godina od potresa dobili ključeve svojih novih kuća: "Cijeli jedan život otišao je u trenutku"
Piše DNEVNIK.hr,
10. ožujka 2026. @ 21:59
komentari
Još tri obitelji u utorak su dobile ključeve svojih novih zamjenskih obiteljskih kuća u Zagorju. Nažalost, to se dogodilo nakon šest predugih godina od stravičnog potresa koji im je nepovratno promijenio život.
Podijelite
Nakon šest predugih godina, Ana Vidović opet je u svojoj je kući. U staroj se kući smijalo, plakalo, odgajalo djecu, a sve je otišlo u trenutku, rekla je Anina kći Zvjezdana Tretinjak.
"To je kuća u kojoj sam živjela, u kojoj sam odrasla, krenula u školu, na vjenčanje, dovela djecu kada su se rodila. Cijeli jedan život je otišao u jednom trenutku", poručila je u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Božidarom Lončarom.
Poslijepotresna obnova u ZagorjuFoto:
DNEVNIK.hr
Od potresa i života u montažnim kućama, najteže je bilo gledati rušenje rodne kuće. Ostaje pitanje zašto se ovoliko čekalo.
"Jako dugo, čak i predugo. Šest godina se čini malo, a zapravo je jako puno. Svaki dan nova pitanja: Bude ili ne bude?", napomenula je Helena Žukina.
Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Božidara Lončara.