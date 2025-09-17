Svjedok otkrio detalje golemog požara kod Osijeka: "Putevi su bili nepregledni i suženi, a dva hidranta neiskoristiva"

U nastavku suđenja za veliki požar plastike u osječkoj tvrtki Drava International 2023. godine svjedok, vatrogasac Boris Banjan u srijedu je na osječkom Općinskom sudu izjavio da su vatrogasni putevi unutar tvrtke bili nepregledni i suženi, a neki hidranti se nisu mogli koristiti za gašenje.

Kao tadašnji zamjenik zapovjednika osječke Javne vatrogasne postrojbe Banjan je kazao da je osječkim vatrogascima to bio ukupno šesti požar u toj tvrtki i ni jedan nije bio lagan za gašenje.

Posvjedočio je da je na požarištu primijetio da su vatrogasni putevi dosta nepregledni, na nekim mjestima suženi, pa je bilo otežano manevrirati s vozilima. Napominje da prvi vatrogasci koji su došli na požarište nisu mogli doći izravno do središta požara, već su se pokušali probiti što je moguće bliže, ali su zbog nagomilane plastike najbliže došli 20 do 30 metara do centra požara.

Iako se osobno nije bavio hidrantima, od kolega je obaviješten da su dva hidranta, koja su bila najbliža požaru, bila neiskoristiva zbog ogromnih količina plastike koja ih je okruživala, ali je ukupno sedam vanjskih hidranata bilo u funkciji. Poznato mu je da tvrtka ima hidrante i u zatvorenom prostoru te da su ih vatrogasci pokušali koristiti, ali nije bilo dovoljno tlaka, zbog čega su krenuli tražiti hidrante u gradskoj mreži i tako došli do potrebnih količina vode.

Na upite obrane Banjan je rekao kako tijekom intervencije nije kontaktirao s okrivljenicima, bivšim direktorom Zvonkom Bedeom i djelatnikom Zoranom Zatkom. Koliko mu je poznato njima je bio zabranjen pristup u tvrtku za vrijeme intervencije u jutarnjim satima, ali ne zna tko je donio takvu odluku. Također, nije mu poznato da je okrivljeni Bede ponudio dolazak još jedne profesionalne vatrogasne postrojbe koja bi požar gasila pjenom.

Obrana je uložila primjedbu na veći dio iskaza, smatrajući da svjedok uglavnom govori temeljem posrednih saznanja i kazivanja drugih osoba, a samo manjim dijelom iz neposrednih saznanja te da je i u tom dijelu bilo netočnosti.

Očevidni policajac Slobodan Korpar kazao je da ne zna je li u policiji nešto poduzeto nakon što je očevidom utvrđeno da je u žičanoj ogradi tvrtke pronađen otvor, koji je napravljen neovisno o otvoru kojeg su napravili vatrogasci da bi pristupili požarištu.

Nastavlja se suđenje

Na upite obrane zbog čega u očevidu nisu sudjelovali inspektori zaštite od požara odgovorio je kako je praksa da, kada očevid rade nadležni vještaci, inspektori zaštite od požara nisu nazočni. Obrana je uložila primjedbu na iskaz svjedoka u cijelosti, smatrajući ga nevjerodostojnim. Suđenje se nastavlja 19. studenog ispitivanjem novih svjedoka.

Veliki požar uskladištene plastike na otvorenom prostoru u tvrtki Drava International, u osječkom prigradskom naselju Brijest, buknuo je 4. listopada 2023. poslije ponoći, a u višednevnom gašenju je sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca.

Tijekom intervencije tri vatrogasca su ozlijeđena, od kojih jedan teže, a zbog posljedica požara i velikih količina dima Osječko-baranjska županija proglasila je stanje velike nesreće. Vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te djelatnici tvrtke Zoran Zatko i Vinko Klarić uhićeni su 17. siječnja 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora.

Tužiteljstvo tereti okrivljenika, ali i tvrtku, da su skladištili otpadnu plastiku na neuređenoj prirodnoj površini znatno većoj od dozvoljene pa su takvim nepravilnim odlaganjem, skladištenjem i miješanjem raznih vrsta opasnog i plastičnog otpada, izazvali požar velikih razmjera koji je nastao 4. listopada 2023. uslijed kemijsko-fizikalnog procesa i samozapaljenja otpada.

Tereti ih se da nisu postavili adekvatne naprave za zaštitu od požara, nisu izveli i održavali vatrogasne putove i prosjeke, a niti održavali pristup za vatrogasna vozila.

Sumnja se da nisu održavali hidrante, koji tijekom požara nisu bili u ispravnom stanju, nisu imali potrebni tlak vode te da je više hidranata bilo nedostupno i da pritisak u ispravnom dijelu hidrantske mreže bio nedovoljan.

Novi požar plastike u toj tvrtki ponovno se dogodio 7. kolovoza 2024. i ubrzo je ugašen, a očevidom je utvrđeno da je izbio zbog tehničkog uzroka, odnosno kratkog spoja između dva dalekovoda izazvanog aluminijskom folijom.