Procurili detalji zatvorenog sastanka o ratu: "Javnost to zaslužuje znati"

Senator američkih demokrata Chris Murphy sudjelovao je na dvosatnom zatvorenom brifingu o ratu s Iranom te potom na društvenim mrežama podijelio detalje sastanka.
opalili ga i po džepu
Skupo ga stajalo mahanje iz auta: Protjeran iz Hrvatske, ne može ni u Europsku uniju
Zaplijenjena roba
Na aerodromu u Beogradu otkriveno krijumčarenje: U izgubljenoj prtljazi pronađene stotine memorijskih kartica i USB-ova
potvrđena mu kazna
Što će sada biti s Bekavcem? "Kada se vratio kući savjetovali su mu da ne napušta državu"
"Bio sam danas na dvosatnom brifingu o ratu s Iranom. Svi su brifinzi zatvoreni za javnost, jer Trump ne može braniti ovaj rat u javnosti. Očito ne mogu otkriti povjerljive informacije, ali zaslužujete znati koliko su ovi ratni planovi nekoherentni i nepotpuni. Možda je glavna stvar to da ratni ciljevi NE uključuju uništavanje iranskog programa nuklearnog oružja", naveo je.
Tvrdi kako je to iznenađujuće budući da Trump stalno ponavlja da je to ključni cilj.
"Ali, naravno, već znamo da zračni napadi ne mogu uništiti njihov nuklearni materijal."
Kaže i kako su potvrdili da “promjena režima” također nije na popisu ciljeva.
"Dakle, potrošit će stotine milijardi dolara novca poreznih obveznika, poginut će puno Amerikanaca, a tvrdi režim — vjerojatno još više antiamerički tvrdi režim — i dalje će ostati na vlasti.
Dobro, pa koji su onda ciljevi? Čini se da su prvenstveno uništavanje velikog broja projektila, brodova i tvornica dronova. Ali pitanje koje ih je zbunilo bilo je: što se događa kada prestanete bombardirati, a oni ponovno pokrenu proizvodnju?", kaže Murphy te dodaje da su nagovijestili još bombardiranja što je, naravno, beskonačan rat.
"A što se tiče Hormuškog tjesnaca, nisu imali nikakav plan. Ne mogu ulaziti u više detalja o tome kako Iran može blokirati tjesnac, ali dovoljno je reći da trenutno ne znaju kako ga ponovno sigurno otvoriti. Što je neoprostivo, jer je ovaj dio katastrofe bio 100 % predvidljiv", zaključio je Murphy.