Procurili detalji zatvorenog sastanka o ratu: "Javnost to zaslužuje znati"

Senator američkih demokrata Chris Murphy sudjelovao je na dvosatnom zatvorenom brifingu o ratu s Iranom te potom na društvenim mrežama podijelio detalje sastanka.

"Bio sam danas na dvosatnom brifingu o ratu s Iranom. Svi su brifinzi zatvoreni za javnost, jer Trump ne može braniti ovaj rat u javnosti. Očito ne mogu otkriti povjerljive informacije, ali zaslužujete znati koliko su ovi ratni planovi nekoherentni i nepotpuni. Možda je glavna stvar to da ratni ciljevi NE uključuju uništavanje iranskog programa nuklearnog oružja", naveo je.

Tvrdi kako je to iznenađujuće budući da Trump stalno ponavlja da je to ključni cilj.

"Ali, naravno, već znamo da zračni napadi ne mogu uništiti njihov nuklearni materijal."

I was in a 2 hour briefing today on the Iran War. All the briefings are closed, because Trump can't defend this war in public.



I obviously can't disclose classified info, but you deserve to know how incoherent and incomplete these war plans are.



1/ Here's what I can share: — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) March 11, 2026

Kaže i kako su potvrdili da “promjena režima” također nije na popisu ciljeva.

"Dakle, potrošit će stotine milijardi dolara novca poreznih obveznika, poginut će puno Amerikanaca, a tvrdi režim — vjerojatno još više antiamerički tvrdi režim — i dalje će ostati na vlasti.

Dobro, pa koji su onda ciljevi? Čini se da su prvenstveno uništavanje velikog broja projektila, brodova i tvornica dronova. Ali pitanje koje ih je zbunilo bilo je: što se događa kada prestanete bombardirati, a oni ponovno pokrenu proizvodnju?", kaže Murphy te dodaje da su nagovijestili još bombardiranja što je, naravno, beskonačan rat.

"A što se tiče Hormuškog tjesnaca, nisu imali nikakav plan. Ne mogu ulaziti u više detalja o tome kako Iran može blokirati tjesnac, ali dovoljno je reći da trenutno ne znaju kako ga ponovno sigurno otvoriti. Što je neoprostivo, jer je ovaj dio katastrofe bio 100 % predvidljiv", zaključio je Murphy.