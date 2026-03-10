Promjenjivo vrijeme pred nama: Mogući pljuskovi i grmljavina

Točno je tjedan dana do početka proljeća, iako se čini kao da je ono već stiglo. Nakon oblačnijeg i kišovitijeg siječnja i veljače, ožujak je i sunčaniji i topliji od prosjeka. Proljetnice već cvjetaju, kiše gotovo da i nije bilo, a izostale su i poznate marčane bure koje nas u ovo doba godine znaju podsjetiti da zima nije gotova. Slična situacija bila je i 2019., kada su sve tri marčane bure zapuhale tek nakon 10. ožujka. Ipak, zasad se još ne nazire prava bura, barem sljedećih pet dana.

Dan će biti malo promjenjiviji i nestabilniji. Ujutro će biti nešto više oblaka, osobito u Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici gdje će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz kišu, a mogući su i pljuskovi pa i grmljavina. U ostalim krajevima bit će više sunca uz malu do umjerenu naoblaku, a najsunčanije će biti u Slavoniji i Baranji. Puhat će slab do umjeren vjetar – na kopnu jugozapadni, a na obali jugo. Jutro će biti malo toplije nego prethodnih dana, s najnižom temperaturom od 2 do 4 stupnja, a na Jadranu od 8 do 11.

U središnjoj Hrvatskoj tijekom dana postupno će se naoblačiti pa poslijepodne raste mogućnost za lokalne pljuskove, osobito u južnijim dijelovima regije. Oni će biti prolazni i kratkotrajni, a nakon njih slijedi djelomično razvedravanje prema večeri. Jugozapadni vjetar blago će ojačati, puhat će slabo do umjereno, a zadržat će se toplo vrijeme uz najvišu temperaturu oko 18 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će se naoblačiti oko podneva, no mogućnost za kišu bit će znatno manja. Poneki kratak pljusak može pasti samo u zapadnijim predjelima kasno poslijepodne. Vjetar će biti slab, južnih smjerova, a temperatura između 17 i 19 stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorju prevladavat će pretežno oblačno vrijeme, no poslijepodne će biti i sunčanih razdoblja jer će se sa zapada djelomično razvedravati. Ipak, povremeno može biti kiše i pljuskova sve do večeri, osobito na području Kvarnera i u Gorskom kotaru. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura će na obali biti oko 14 stupnjeva, a u gorju od 8 do 13.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Lokalno su mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti te na sjevernom dijelu koji će tijekom poslijepodneva biti nešto oblačniji. Puhat će slabo jugo, a temperatura će se kretati oko 17 stupnjeva Celzijevih.

U danima koji slijede na kopnu će se zadržati promjenjivo vrijeme, uz dosta sunčanih razdoblja. Povremeno su mogući kraći lokalni pljuskovi u poslijepodnevnim satima, dok će jedan dan biti uglavnom suh, ali uz jutarnju maglu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a temperature će ostati iznadprosječno visoke – jutarnje oko 5, a dnevne oko 18 stupnjeva.

I na Jadranu će vrijeme biti promjenjivo, uz sunčana razdoblja, ali i povremene pljuskove, osobito na sjevernom dijelu. Jedan od dana donijet će više sunca i većinom suho vrijeme. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz prolazno okretanje na maestral. Temperature će se kretati između jutarnjih 8 ili 9 te poslijepodnevnih 17 do 18 stupnjeva.

Do kraja tjedna zadržat će se toplo vrijeme bez većih promjena. Ipak, pred nama su nešto nestabilniji dani. Uz dosta sunčanih razdoblja povremeno će biti i kiše te kraćih pljuskova. Najvjerojatniji su na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, ali se ne mogu potpuno isključiti ni u drugim krajevima.