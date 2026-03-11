Prometna nesreća na autocesti, vozi se usporeno: Kod Zagreba nastala kolona od 2 km

Zbog prometne nesreće na autocesti A3, između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, kolona je dva kilometra.

Usporeno uz povremene zastoje i kolone vozi se u zonama radova na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka, zagrebačkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis i Krčkom mostu.

Kolnici su na sjevernom Jadranu mokri i skliski mjestimice. Smanjena je vidljivost zbog magle na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama.