Država odustala od žalbe na presudu o inkluzivnom dodatku: Za mnoge jedno pitanje ostaje neodgovoreno

Država ipak neće dokazivati da je bila u pravu kad je osobama koje su umrle dok su čekale inkluzivni dodatak i njihovim nasljednicima, to pravo uskratila.

Ministar je povukao žalbu.

"Svatko sa zrnom soli u glavi bi shvatio da do toga nije trebalo niti doći", rekla je Lidija Blažević iz udruge Sjena.

Potez je to koji je razveselio desetke klijenata jednog odvjetničkog ureda.

"Navedeno znači da je Ministarstvo promijenilo svoj stav i da će sva prvostupanjska tijela vjerojatno dobiti uputu da u takvim postupcima tijelo neće postupak obustavljati, nego će ga nastaviti i riješiti", rekao je odvjetnik Dominik Musulin.

Podsjetimo, zagrebački upravni sud zaprimio je više od 200 tužbi - zauzeli su stav da na inkluzivni dodatak imaju pravo nasljednici preminulih. Država se žalila, pa od žalbe odustala. Zato je presuda sada pravomoćna.

Ministar je u utorak bio bez komentara, a iz Vlade šute o detaljima budućih koraka.

U ponedjeljak su poručili ovako:

"Detaljne upute za daljnje postupanje su u pripremi te će javnost i svi zainteresirani biti pravodobno informirani", priopćilo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Upute s nestrpljenjem čekaju i oni koji se u sudski postupak nisu upuštali, a nalaze se u istoj situaciji.

"Sad kad je potvrđeno da nasljednici imaju pravo dobiti inkluzivni dodatak, obično nam se javljaju ljudi koji nisu ni pokušali do sada, a osoba je bila u postupku, za daljenje korake", nadodala je Lidija Blažević.

Sve ovisi o tome jesu li korisnici dobili rješenje o obustavljenom postupku ili ne, kaže odvjetnik. Ako nisu - korisnici bi trebali tražiti da se postupak nastavi.

"Za one koji su zaprimili rješenje o obustavi, a nisu reagirali, formalno pravno, za njih je postupak gotov", poručio je Musulin.

No, konkretne korake - morat će objasniti država i resorni ministar. U SDP-u se pitaju gdje je nestao.

"Sustav socijalne skrbi koji traži promptna rješenja ne može funkcionirati na šutnji ministra i ignoriranju problema", rekla je saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.

Rok u kojem planiraju donijeti daljnje upute - iz Vlade ne otkrivaju.

