Stotinjak probranih uzvanika koji će dolaziti na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića zapravo neće dočekati nimalo glamurozni prizori. Zbog golemog klizišta koje se aktiviralo tik uz Ured predsjednika su - radovi, bageri i majstori.

Na inauguraciji je angažiran velik broj policijskih službenika. Samo gradilište i klizište ograđeno je. Bageri su utihnuli, danas neće biti radnika.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je sa stručnjakom za sigurnost Bonom Marjanovićem.

"Velika je prednost to što se inauguracija održava na Pantovčaku, a ne na Markovu trgu s obzirom na to da je ovo štićeni objekt prve kategorije. Ovdje su se mjere eventualno samo pojačale, za razliku od bilo koje lokacije u gradu Zagrebu, kada bi to sve trebalo preslikati ispočetka. Najveća prednost odvijanja ovog događaja upravo tu je što se ne inkomodiraju građani s dodatnim mjerama sigurnosti", rekao je Marjanović.

Potom je objasnio i kako se provjeravaju svi uzvanici i radnici.

"Osim samih fizičkih provjera pri ulazu u štićeni objekt, kako osoba tako i njihovih vozila, sigurnosna agencija prima popis svih osoba, tehničara, svog pomoćnog osoblja. Tako služba sigurnosti ima uvid u to tko ovdje dolazi kao i u njihovu povijest", kazao je.

