Josipa Lisac neće pjevati na inauguraciji, ali današnja slika s Pantovčaka kao stvorena za njezinu pjesmu Magla svuda. A u magli se naziru radovi.

Još uvijek se sanira klizište pred predsjedničkim uredom.Svečana inauguracija sve je bliža, a ulaz daleko od svečanog.

"Volim ja na to ići, ne samo njemu, nego svim predsjednicima, koliko god da sam stara, ali volim ja to. Sve će oni tu staviti tepihe, budite bez brige", kaže Nada iz Zagreba.



Tlo se više ne miče, nema novih odrona, postavljeno je gotovo 300 armirano betonskih stupova, ali posla ima još. Cesta je zatvorena pa stanari ili oni koji ovdje rade moraju obilazno.

"A šta možete, valjda se nema eurića", pretpostavlja Nada iz Zagreba.

"Nije sanirano i ne znam kad će biti i ne pitajte me ništa jer... Ne mogu proći dolje, a ne ide mi se gore", izjavila je Gertruda Munitić iz Zagreba.



Do kraja svibnja u promet bi trebala biti puštena cesta, ali neće završiti i radovi na klizištu. Oni će potrajati do kraja godine. Zašto je tako i što je o svemu radnicima rekao predsjednik Zoran Milanović pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV, Matee Ćorić Brunović.

Pročitajte i ovo "PROTOKOLARNIJE" Nakon Milanovićeve objave, sigurnjacima pao kamen sa srca

Pročitajte i ovo ZNATE KAKO JE U OBITELJI HDZ-ov odnos s DP-om oko Hrvatskih šuma: "Znate da žena i muž razgovaraju o svim temama"