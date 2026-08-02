Visoke temperature se nastavljaju, upaljen crveni meteoalarm: Evo tko se može nadati osvježenju

Ovih dana vedro, sunčano i vruće. Osvježenje u dijelu unutrašnjosti može se tražiti tijekom noći i rano ujutro kada se mjeri manje od 20 stupnjeva, a na Jadranu u moru, jer tamo su noći tropske s temperaturom uglavnom iznad 23.

Sljedećih dana nastavlja se slično vrijeme, čak i za koji stupanj toplije, pa će tako u većini zemlje prema kraju tjedna i noćne temperature biti više pa će biti i nešto teže spavati.

Vrijeme sutra

Ponedjeljak počinje vedro i sunčano u cijeloj zemlji, u unutrašnjosti s temperaturom uglavnom od 16 do 19, u gorju od 12 do 17, a na obali i otocima mjerit će se već ujutro od 22 do 27 stupnjeva. Vjetar uglavnom slab, uz obalu ponegdje može puhati burin koji će kasnije okretati na jugozapadni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 35 i 37 stupnjeva. Na snazi je crveni meteoalarm pa savjetujemo oprez.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a popodne uz lokalni razvoj oblaka moguć je pokoji pljusak, uglavnom u Podunavlju. Vjetar uglavnom slab istočni i jugoistočni. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčano te vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre i u gorju može biti pokojeg lokalnog pljuska. Najviša temperatura između 33 i 37. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugozapadni. Ovdje je također na snazi crveni meteoalarm.

U Dalmaciji se nastavlja vrlo vruće, ovdje će se mjeriti većinom od 34 do čak 38 stupnjeva, a na udaljenim otocima koji stupanj niže. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na otvorenom moru i jugoistočni. U unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka postoji mala mogućnost za pokoji lokalni pljusak.

More je na ugodnih, nekima i toplih, od 25 do 28 stupnjeva. UV indeks sutra vrlo visok u cijeloj zemlji.

Prognoza za tjedan

Sljedećih dana na kopnu se nastavlja vrlo vruće i sunčano. Ponegdje poslijepodne može biti malo oblaka, a i pokojeg lokalnog pljuska, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, a u četvrtak i u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, na istoku u utorak i umjeren jugoistočni.

Na moru, ukratko, i dalje sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, u popodnevnim satima do umjeren jugozapadni.

Dakle, sljedećih dana sunčano i vruće, što će sigurno pozdraviti svi na obali. Međutim, tako vruće vrijeme može biti i opasno, na što ukazuje upozorenje na opasnost od toplinskog vala koja je uglavnom velika i vrlo velika cijeli tjedan. Stoga treba izbjegavati sunce sredinom dana kada je ono najjače, koristiti zaštitu od UV zračenja te piti dovoljno tekućine.

Osvježenje se nazire sljedeći vikend, međutim koliko izraženo, treba vidjeti sljedećih dana.