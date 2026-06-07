Trump naglo prekinuo intervju: "Dosta mi je, vi ste pokvareni, a izbori su namješteni!"

Predsjednik SAD-a Donald Trump naglo je prekinuo napeti intervju s voditeljicom NBC-ja Kristen Welker u Wisconsinu, nakon što ga je više puta suočila s njegovim tvrdnjama o izbornoj prijevari, prebrojavanju glasova u Kaliforniji i predloženom fondu za sve one uhićene i osuđene nakon sudjelovanja u pobuni 6. siječnja 2020. godine.

Intervju je završio nakon što je Trump optužio televizijske mreže NBC, ABC, CBS i CNN da su "pokvarene" tijekom posljednje rasprave o američkim izborima.

"Vi ste jednostrana, pokvarena mreža", rekao je Trump voditeljici. "Oprostite, ali završavamo jer mi je dosta. Hvala ti, draga. Uživaj."

Sukob oko fonda od 1,8 milijardi dolara

Tenzije su eskalirale kada je Welker pritisnula Trumpa oko predloženog fonda od 1,8 milijardi dolara, namijenjenog obeštećenju ljudi koji tvrde da su bili mete navodne "instrumentalizacije države" u vrijeme administracije bivšeg predsjednika Joea Bidena.

Voditeljica ga je upitala odustaje li od tog fonda, s obzirom na to da je v.d. ministra pravosuđa Todd Blanche izjavio da administracija s time neće ići naprijed. Trump je branio prijedlog i poručio da su dužnosnici u Bidenovoj administraciji naštetili brojnim ljudima, piše Fox News.

"Ljudi su tako jako nastradali zbog radikalnih ljevičarskih luđaka koji su radili za Bidenovu administraciju i Uspavanog Joea. Oni su zlobni, nasilni zbog onoga što su učinili ljudima. I naravno, mene su proganjali više nego bilo koga drugog", izjavio je Trump, dodavši da osobno podržava ideju osnivanja fonda, ali da se ona mora odobriti u proceduri.

Optužbe bez dokaza

Trump je nastavio s optužbama na račun medija i Bidenovih suradnika, tvrdeći da su ljudima uništili živote. Na upozorenje voditeljice da za te tvrdnje nema apsolutno nikakvih dokaza, Trump je oštro uzvratio.

"Ima jako puno dokaza. Slušajte me, tu su ogromni dokazi. Nema ničeg osim dokaza", ustvrdio je.

Nakon toga ponovio je svoje tvrdnje da su izbori 2020. godine bili namješteni, povezavši to s trenutačnim prebrojavanjem glasova u Kaliforniji. Smetalo mu je to što Kaliforniji treba više od mjesec dana da certificira svoje izbore.

"Samo trebam pogledati", rekao je Trump. "Pokvareni su, baš kao što ste vi pokvareni i vaši su mediji pokvareni."

"Sjedio sam s tobom na kiši"

Prije nego što je konačno ustao i prekinuo intervju, Trump je poručio: "Vaši su izbori pokvareni, vi ste pokvareni i emisija 'Meet the Press' je pokvarena. Kao i ABC, CBS i CNN."

Welker je pokušala spasiti intervju napomenuvši da je ekipa NBC-ja putovala sve do Wisconsina zbog tog razgovora.

"Gospodine predsjedniče, molim vas, putovala sam sve do Wisconsina", rekla je Welker. No, Trump joj je odgovorio da joj je već posvetio i previše vremena.

"Sjedio sam s tobom sat vremena na kiši. Malo po kiši, malo ne, i dao sam ti dovoljno vremena. Morate dovesti u red svoje novinarstvo, jer znate što? Zemlja nikada ne može biti velika s nepoštenim medijima", zaključio je Trump na odlasku.