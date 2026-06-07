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IZGUBIO ŽIVCE

Trump naglo prekinuo intervju: "Dosta mi je, vi ste pokvareni, a izbori su namješteni!"

Piše D. Z., 07. lipnja 2026. @ 18:56 komentari
Prekid intervjua
Prekid intervjua Foto: NBC/Screenshot/Youtube
Američki predsjednik Donald Trump naglo je prekinuo intervju za NBC nakon pitanja o izbornoj prijevari i spornom fondu za žrtve Bidenove administracije. Vidno iznerviran, Trump je voditeljicu i vodeće medije nazvao "pokvarenima", ponovio tvrdnje o namještenim izborima te otišao usred razgovora.
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