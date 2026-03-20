FOTO S lancima na nogama doveli ga na sud: "Nisam je namjeravao ubiti"

Bivši policajac Marko Smažil u petak je na početku ponovljenog suđenja za ubojstvo studentice Mihaele Berak (21) u rujnu 2023. godine rekao da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga tereti optužnica.

Zbog ubojstva djevojke u stanu u Osijeku Smažil je na Županijskom sudu 20. ožujka 2025. bio osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i naložio novo suđenje.

Osijek: Započelo je ponovljeno suđenje Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak - 4 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Nakon čitanja optužnice Smažil je u sudnici u petak izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti optužnicom. Porekao je i da je imao namjeru počiniti kazneno djelo ubojstva te najavio da će obranu iznositi na kraju postupka.

Sudsko vijeće odbilo je prijedlog državnog odvjetništva da se javnost isključi tijekom cijelog trajanja glavne rasprave. Sud smatra da za to nisu ispunjeni zakonski uvjeti navodeći da se javnost može isključiti kada budu iznošeni dokazi koji se odnose na osobni i obiteljski život žrtve, ali ne i s cijele rasprave.

Prvo suđenje Smažilu započelo je u srpnju 2024. godine, ali je na zahtjev tužiteljstva javnost bila isključena iz postupka, s čime se suglasila i obrana.

Osijek: Započelo je ponovljeno suđenje Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak - 2 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

Optužnica ga je teretila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu, s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke "HS-9" ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Tijekom ispitivanja u policiji i Državnom odvjetništvu Smažil je porekao počinjenje kaznenoga djela, navodeći da nije imao namjeru ubiti Mihaelu Berak, već da je do pucanja i ispaljenja metka došlo prilikom neopreznog rukovanja pištoljem.

Tužiteljstvo je takvu obranu okrivljenika tada ocijenilo nelogičnom, neuvjerljivom te u suprotnosti s ostalim prikupljenim dokazima te ga je optužilo za ubojstvo.

Osijek: Započelo je ponovljeno suđenje Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak - 1 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

U obrazloženju prvostupanjske presude sudsko vijeće je ustvrdilo kako je kroz dokazni postupak zaključeno da je Smažil počinio kazneno djelo za koje je optužen. Njegovu obranu sudsko vijeće pritom nije prihvatilo zaključivši da je nelogična i kontradiktorna.

Visoki kazneni sud u veljači je ukinuo presudu i naložio novo suđenje pred izmijenjenim vijećem utvrdivši da je Županijski sud u Osijeku u prvostupanjskom postupku počinio ozbiljne proceduralne pogreške. Ocijenio je i da nisu razjašnjene ključne okolnosti događaja te ukazao na proturječnosti u obrazloženju presude.