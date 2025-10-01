Sudac Abramović o izboru novog vodstva: "Odradili su ovo niskim udarcima, a nisu baš ni osobito pametni"

"Radimo sve bussiness as usual. To nema nikakve veze s našim poslom. Bar ja mislim", rekao je Andrej Abramović, ustavni sudac.



Abramović je jedan je od petero sudaca koji je napustio sjednicu. Nije htio dati glas novom vodstvu. A ljuti ga jer ga se proziva da je nečiji agent.



"Pokušava nas se diskvalificirati kao da smo mi nečiji, a oni su kao ničiji. Rade to udarcima koji su niski, a nisu baš ni osobito pametni. Ako su izabrali dvoje od dvije različite strane, jednog više desnog, a drugog lijevog - onda čiji smo mi?

Od Ujedinjenih nacija?", poručio je Abramović.



Oni koji su napustili sjednicu, nema dileme za premijera, ponijeli su se politički.



"Velik broj sudaca, njih osam, ostao je pri racionalnom i razumnom stavu.

Svidio mi se komentar profesorice Barić, jedne od vodećih ekspertica

ustavnog prava, mislim da je sve rekla - ustavni suci nisu tamo da vode politiku nego da se bave onim za što su dobili mandat Hrvatskog sabora", napomenuo je Andrej Plenković.



Šef SDP-a ne želi osuditi niti suce koji su napustili sjednicu, niti one koji su ostali glasati. Želi jedino da svi budu neovisni i da brane građansku Hrvatsku.

Osvrnuo se i na sutkinju iz njihove kvote koja je postala potpredsjednica.



"Ja vjerujem u integritet i poštenje gospođe Maše. Nevezano za to što je ona prihvatila tu ulogu koja je dodijeljena. Ona je profesorica koja je lijevo liberalna.

Budućnost će reći je li taj potez bio dobar ili ne", rekao je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.

Suci koji nisu glasali htjeli su da se bira novo vodstvo Ustavnog suda kada se izabere još troje sudaca.



"Apsolutno se ništa ne bi dogodilo da predsjedniku istekne mandat

i da se pričeka točno toliko vremena koliko je potrebno, pa makar i

da stignu novi suci, da se izabere novi predsjednik s punim legitimitetom", nadodao je Abramović.



Tada bi i Ustavni sud vodio zamjenik. Jednako kao i Vrhovni. Ali i kao USKOK i SOU. A vrlo je neizvjesno kada će do izbora trojice novih doći. Do sada se na natječaj, koji ističe u petak, javilo troje kandidata. Čekaju ih razgovori, a tek onda politički dogovori.

Na pitanje postoji li neko ime za koje HDZ već sada zna da neće prihvatiti, predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica je odgovorio da još ne bi spekulirao. "Treba vidjeti koji će biti prijedlozi s druge strane. Otvoreni smo za sve razgovore. Izvjesno je da ćemo se dogovoriti za dvoje, a vidjet ćemo za trećega", nadodao je.



Ako ih ne izaberu do 12. listopada produžit će se mandat dosadašnjima - Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu za još šest mjeseci.

