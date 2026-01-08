Suci reagirali na Plenkovićevu ideju: "Pokažite poštovanje!"

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) u četvrtak se u priopćenju usprotivila ideji da se izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske politički uvjetuje izborom sudaca Ustavnog suda navodeći da je riječ o dvama posve odvojenim državnim tijelima.

"Ustavni sud RH nije dio sudbene vlasti. Ne postoji nikakav ustavni ili zakonski temelj da se imenovanje predsjednika Vrhovnoga suda RH povezuje s izborom sudaca Ustavnog suda. Izbor predsjednika Vrhovnoga suda, radi vjerodostojnosti sve tri grane vlasti, ne smije biti predmet neprimjerenog političkog pregovaranja", priopćila je sudačka udruga.

Upozoravaju da se upravo takvim i sličnim izjavama te takvim mogućim postupanjem stvara i potiče dojam o neprimjerenom utjecaju politike na sudbenu vlast.

"Na žalost i ovaj slučaj pokazuje da kada je riječ o sudbenoj vlasti, političari, bez iznimke, pokazuju da ne žele postaviti sudbenu vlast na poziciju na kojoj sudbena vlast prema Ustavu Republike Hrvatske treba biti – jedna od tri ravnopravne grane državne vlasti", navode u priopćenju.

Pritom su pozvali sve političare da se pri izboru predsjednika Vrhovnog suda drže Ustava i zakona te da se suzdrže od neprimjerenih političkih trgovina i time pokažu poštovanje ne samo prema funkciji predsjednika Vrhovnoga suda nego i prema sudbenoj vlasti uopće.

Premijer Andrej Plenković jučer je izjavio da će vladajuća većina izabrati predsjednika Vrhovnog suda jedino u slučaju ako će moći birati i dva od tri preostala ustavna suca. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovorio je da se time izravno degradira integritet kandidata za najviše pravosudne funkcije, koje premijer pretvara u predmet političke trgovine.

Možemo! i Most: "Priznaju političku trgovinu"

Stranke Možemo! i Most usprotivile su se u četvrtak najavi premijera Andreja Plenkovića da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri Ustavna suca ocijenivši to "drastičnim miješanjem u izbor", odnosno "skandaloznim javnim priznanjem (političke) trgovine".

Zastupnica Urša Raukar Gamulin poručila je da, što se tiče Možemo!, nikakvo vezano imenovanje predsjednika Vrhovnog suda i troje ustavnih sudaca ne dolazi u obzir.

Plenković je u srijedu rekao da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca. "Ta imenovanja će biti vezana. Ići ćemo u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca, i to na način da dva predloži parlamentarna većina, a jedan oporbe", kazao je.

Raukar Gamulin ističe pak kako je riječ o dvjema odvojenim procedurama, kao i da Vlada s tim izborima nema ništa. U proceduri izbora predsjednika Vrhovnog suda Vlada sudjeluje samo tako da raspiše natječaj, a kod izbora ustavnih sudaca čak ni to, kazala je.

"Nije primjereno da se premijer koji nema nikakve veze s procedurom na tako drastičan i autoritaran način miješa u taj izbor", poručila je Raukar Gamulin.

Podsjetila je da je Hrvatska gotovo godinu dana bez predsjednika jedne od triju grana vlasti.

"Ta situacija se ne može rješavati kao na placu, u nekakvim suludim paketima", zaključila je zastupnica Možemo!.

Predsjednik Mosta, saborski zastupnik i predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja povezivanje dvaju izbora smatra skandaloznim.

"Plenkovićeva izjava da će izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda povezati s izborom sudaca Ustavnog suda je skandalozno javno priznanje trgovine između HDZ-a i SDP-a, odnosno Banskih dvora i Pantovčaka", kazao je Grmoja.

Smatra da je Plenković tom izjavom SDP-u poslao jasnu poruku da ga ne zanima koga predsjednik Republike Zoran Milanović predlaže za čelnu osobu pravosuđa, ne zanima ga je li ta osoba kompromitirana, ne zanima ga javni poziv ni savjest saborskih zastupnika.

"Poruka je jasna: dajte nam dva suca Ustavnog suda i mi ćemo podržati vašu kandidatkinju. Time je cijeli postupak nepovratno kompromitiran i srušena je svaka iluzija da pri izboru na najviše pravosudne funkcije postoje stručni i moralni kriteriji", istaknuo je.

Dodao je kako je tom izjavom predsjednik Vlade pogazio proceduru i hrvatski Ustav te poslao iznimno opasnu poruku građanima.

"Ovo je poruka svima koji pošteno rade, uče i ulažu u sebe da u ovakvoj Hrvatskoj nemaju šanse ako nisu dio političke trgovine. Premijer poručuje da će radije izabrati i kompromitiranu osobu ako će njegova stranka zauzvrat nešto dobiti", rekao je.

Grmoja prozvao šefa SDP-a: "Milanovićev ćato"

Grmoja se osvrnuo i na ulogu SDP-a i njegova predsjednika Siniše Hajdaša Dončića, prozvao ga je da je licemjeran i da se potvrđuje kao "ćato Zorana Milanovića".

"Da je nakon što smo dobili potvrdu o kompromitiranosti Milanovićeve kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda javno istupio i poručio da oni kandidatkinju koja ima repove ne mogu podržati, sad ih HDZ ne bi mogao uvjetovati jer Milanovićeva kandidatkinja ne bi bila i njihova kandidatkinja", kazao je.

Dodao je da SDP-u i ostatku lijeve oporbe korupcija smeta samo kad sami nisu u nju uključeni.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić još u srijedu je Plenkovićevu izjavu o vezanom imenovanju ocijenio "krajnje skandaloznom i suludom".

"Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Premijer Plenković ih pretvara u predmet političke trgovine", ustvrdio je Hajdaš Dončić u reakciji.

"Za SDP su stvari jasne: izbor predsjednika Vrhovnog suda postupak je u kojem predsjednik Republike ima jasno propisanu ulogu, dok je izbor sudaca Ustavnog suda isključiva odgovornost Hrvatskog sabora", dodao je Hajdaš Dončić i istaknuo da se te dvije procedure ne mogu politički vezivati ni uvjetovati.

HDZ je njegovu reakciju nazvao "autogolom" i prozvao ga da ima dvostruka mjerila podsjetivši da je SDP 2017. uvjetovao izbor troje sudaca Ustavnog suda osnutkom saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor.