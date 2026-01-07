UŽIVO Plenković uputio poruku Milanoviću: "Za dogovor jesmo, ali o svakoj destinaciji i o svakom predloženom kandidatu će se voditi razgovori"

Premijer Plenković dao je izjavu nakon sjednice vrha HDZ-a.

Obznanio je svoj stav po kojem načelu HDZ želi da se riješi izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i izbor tri suca Ustavnog suda. Kaže da taj proces mora biti vezan.

"Zainteresirani smo i da se popune tri mjesta na Ustavnom sudu, ali će ta imenovanja biti vezana. Pozicija HDZ-a je jasna.

Ići ćemo u taj proces jedino u varijanti da dva kandidata predloži većina i jedan opozicija. Razgovarat ćemo s oporbom. Želimo i da se popune diplomatska mjesta, ali ne na način kako sad predstavlja krug predsjednikovih suradnika.

Želimo da se postigne konsenzus o svakom pojedinom imenovanju. Nitko od tih ljudi nije samo Vladin ili od predsjednika. Za dogovor jesmo, ali o svakoj destinaciji i svakom predloženom kandidatu će se voditi razgovori", kazao je premijer.

Govorio je i o sastanku Koalicije voljnih, te spremnosti da se šalju vojne snage nakon uspostavljenog primirja. Ponovio je da Hrvatska neće slati vojne trupe u Ukrajinu.

"Nastavit ćemo sudjelovati u Koaliciji voljnih, bez obzira na izjave predsjednika. Tu se slažemo - nećemo slati vojne trupe. Nismo mi jedina zemlja koja sudjeluje u Koaliciji, a ne šalje vojnike.

Meni je žao da predstavnici HV-a, i to Glavnog stožera zahvaljujući naredbi koju je Milanović dao načelniku Kundidu ne sudjeluju u vojnoj dimenziji Koalicije voljnih čime potpuno izostaje potuna informiranost HV-a, naših časnika, planera i svih onih koji bi s time bili informiraniji i korisniji sebi, ali i političkoj dimenziji".

Što se tiče JANAF-a, on je dobio privremenu licencu od SAD-a za transport nafte prema Pančevu.

Novinari su Plenkovića pitali o objavi Milanovića na Facebooku.

"Tu nema dilema o neslanju trupa, ali njegov je stav ovih zadnjih četiri godine bio blizak ruskom narativu i on je bio suprotan hrvatskim stajalištima".

Ponavlja kako je stav HDZ-a jasan u vezi izbora sudaca i da žele rješenje tri kandidata ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda po modelu koji je do sada funkcionirao.

Premijer kaže kako je obznanio svoj stav po kojem načelu žele da se ovo riješi. A to je da je izbor predsjednika Vrhovnog suda vezan za izbor tri suca Ustavnog suda, po principu dva kandidata predlaže većina, jednog kandidata oporba.

O čišćenju snijega u Zagrebu kaže: "To je vrijeme, nije sad kriv gradonačelnik što je pao snijeg, ali ljudi očekuju da Grad osigura da sve funkcionira. Nismo ni mi krivi za anatemizaciju.

Njemu je pao snijeg, a mi bi trebali biti fašisti i povijesni revizionisti, pa kako, to vam je ista stvar", rekao je zaključno premijer.