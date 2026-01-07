Obavijesti Foto Video Pretražite
UŽIVO Plenković uputio poruku Milanoviću: "Za dogovor jesmo, ali o svakoj destinaciji i o svakom predloženom kandidatu će se voditi razgovori"

07. siječnja 2026. @ 17:25
Andrej Plenković
Andrej Plenković Foto: Ranko Suvar/Cropix
Premijer Plenković komentirao je objavu predsjednika Milanovića nakon sastanka Koalicije voljnih te izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i izbor tri suca Ustavnog suda.
