Ljetna sezona u punom jeku: Tisuće studenata navalilo na poslove u turizmu, zarada veća nego ikad

Minimalna studentska satnica je 6,56 eura. U usporedbi s 2021. gotovo se udvostručila. Prosječna satnica, primjerice, zagrebačkih studenata je 7,60 eura, a maksimalna 13 eura. Ali to je za specifične poslove poput spasilaca na plažama i bazenima.

U Zagrebačkom SC-u kažu da oko 60% studenata radi u turizmu. Prema podacima četiri studentska centra iz Zagreba, Splita, Rijeke i Dubrovnika, već u lipnju je preko njih radilo više od 44 167 studenata. Ta brojka se povećava u srpnju i kolovozu.

No, iz SC-a upozoravaju da se pripazi na kakav se ugovor radi zbog studentskih prava. Poslodavci znaju ponuditi i ugovor o djelu ili radu. Raditi preko ugovora SC-a mogu i maturanti. I to sve do listopada. Ako se upišu na fakultet, onda mogu normalno i nastaviti.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sanje Vištice.