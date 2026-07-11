Dok se u Srebrenici obilježava obljetnica genocida, u Srbiji osvanuli sramotni plakati: "Generale, tvojoj majci hvala"

Obilježavanje 31. obljetnice genocida počinjenog 1995. nad Bošnjacima u akcijama pripadnika vojske i policije bosanskih Srba na teritoriju Srebrenice, u Srbiji u subotu prate incidenti, dok srbijanski predsjednik službeno poručuje kako treba pokazati pijetet prema tamošnjim bošnjačkim žrtvama.

Na više lokacija u Novom Sadu u subotu ujutro su se pojavili plakati Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislava Šešelja kojima se iskazuje podrška bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske (VRS) Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici, javio je novosadski portal 021.rs.

U danu kada se obeležava 31. godišnjica genocida u Srebrenici, Srpska radikalna stranka izlepila je širi centar Novog Sada plakatima podrške generalu Ratku Mladiću. pic.twitter.com/VJRzuLndYt — kompas (@kompas_info_com) July 11, 2026

Za ratne zločine tijekom sukoba devedesetih pred sudom u Hagu je osuđen i Vojislav Šešelj.

Na plakatima SRS-a vidi se generalska kapa Ratka Mladića i poruka "Generale, tvojoj majci hvala". Prema priopćenju SRS-a, akcija je provedena diljem Srbije kako bi se "podsjetilo na generalovu herojsku ulogu u oslobađanju srpske Srebrenice".

Novosadski portal Razglas news na društvenim mrežama objavio je da "Novosađani po gradu uništavaju plakate SRS-a o Ratku Mladiću koji su se pojavili na obljetnicu genocida u Srebrenici".

Novosađani cepaju po gradu plakate SRS o Ratku Mladiću koji su se pojavili na godišnjicu genocida u Srebrenici. pic.twitter.com/63WMYBTDvV — Razglas news (@razglasnews) July 11, 2026

Nakon pada Srebrenice koja je tada bila pod zaštitom Ujedinjenih naroda, 11. srpnja 1995. ubijeno je više od osam tisuća Bošnjaka, pretežito muškaraca i dječaka, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima njih više od 900.

Ranije u subotu u Beogradu je, na mjestu gdje je pripremana komemoracija srebreničkim žrtvama, pretučen književnik i programski direktor festivala "Krokodil" Vladimir Arsenijević, kojega je napala skupina od dvadesetak huligana, brutalno ga udarajući.

Nasilnici su mu oteli telefon i vandalizirali prostor na kojem je pripremano odavanje počasti srebreničkim žrtvama. Komemoraciju, koja je bila planirana za 11 sati, organizatori su otkazali iz sigurnosnih razloga.

Pojedine oporbene stranke i organizacije civilnog društva osudile su incidente i zatražile procesuiranje počinitelja, ocijenivši da je to posljedica politike poricanja genocida u Srebrenici.

Aleksandar Vučić je ranije u subotu tijekom posjeta Leskovcu novinarima rekao kako danas treba pokazati poštivanje prema srebreničkim žrtvama, ustvrdivši da to Srbi uvijek čine.

"Danas trebamo pokazati pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. Ja to činim i ovog puta. I uvijek ćemo to činiti. Mi, za razliku od drugih, pokazujemo poštivanje i uvijek se duboko naklonimo žrtvama. To je naša obveza, jer time pokazujemo da smo ljudi", rekao je Vučić.

Beogradska nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) priopćila je sredinom lipnja da je u novom izvješću "Stanje poricanja" tijekom 2025. godine identificirano najmanje 110 slučajeva u kojima su vlasti i institucije u Srbiji poricale ratne zločine iz ratova devedesetih godina.

Po navodima iz izvješća, registrirano je najmanje 60 slučajeva veličanja 10 osuđenika za ratne zločine, te najmanje 50 slučajeva različitih oblika negiranja ratnih zločina, uključujući negiranje zločina u Račku (na Kosovu), opsade Sarajeva, postojanja logora u Prijedoru i masovnih grobnica u Batajnici kod Beograda, gdje su pokopana tijela žrtava sa Kosova.

Genocid u Srebrenici, prema izvješću YIHIR-a, i dalje predstavlja najčešće porican zločin, s najmanje 30 dokumentiranih slučajeva u 2025. godini.