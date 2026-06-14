Stižu pljuskovi i osjetno osvježenje, a nakon toga nas čeka toplinski val

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Piše DNEVNIK.hr, 14. lipnja 2026. @ 20:21 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Hrvatsku čeka obilna kiša, a od sredine tjedna stižu prave ljetne vrućine. Detalje donosi meterolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
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