Stižu pljuskovi i osjetno osvježenje, a nakon toga nas čeka toplinski val

Svježiji oceanski zrak sa sjevera stiže na dobro ugrijano tlo u našim krajevima pa je atmosfera izrazito nestabilna. Zbog tog će prije svega u kopnenom području biti pljuskova i grmljavine, pri čemu ovaj put na zapadu unutrašnjosti može biti i obilnije kiše.

Dijelom se nestabilnosti mogu manifestirati u ponekom pljusku na sjevernom Jadranu, dok će se u Dalmaciji najvećim dijelom zadržati sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti će s ovom promjenom prolazno i osvježiti. Zanimljivo je da nas u nastavku tjedna, kad nad Sredozemlje zasjedne i raširi se i usidri termobarički greben, očekuju i prve ovoljetne prave vrućine. No prije toga ipak kiša.

Zbog potencijalno obilne oborine u središnjoj Hrvatskoj do šest sati ujutro na snazi je i žuti Meteoalarm. Može pasti i oko 20 milimetara kiše. U prvom dijelu dana na kopnu će većinom prevladavati oblačno, dakle s kišom i pljuskovima, a može i zagrmjeti. Promjenjivije isto na sjevernom Jadranu, a sunčano na južnom. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, na sjevernom Jadranu, u početku prolazno bura, a u Dalmaciji jugo koje mjestimice može biti i jako. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 13 do 15, u gorju malo niža, a na moru od 18 do 22 stupnja.

Poslijepodne nas očekuje smirivanje i postupno kidanje naoblake, počevši sa sjeverozapada. No i dalje ne isključujemo mogućnost za poneki pljusak. Puhat će južni i jugoistočni vjetar te će biti osjetno svježije, mjerit će se između 19 i 22 stupnja.

Vrijeme sutra

Slično i u istočnim krajevima naše zemlje. Oblačno s kišom i pljuskovima, a negdje prema večeri očekuje se smanjenje naoblake. Puhat će južni i jugoistočni vjetar, a dnevna temperatura teško da će prijeći 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, također povremeno i uz moguću kišu ili pljuskove s grmljavinom. Više kiše prijepodne može biti u Gorskom kotaru, a potom i južnije u Lici, no manje izraženo. Na Jadranu uglavnom poneki pljusak, ali i sunčanija razdoblja. Tijekom dana će puhati većinom slab do umjeren vjetar s juga. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 18 do 24, a na moru od 26 do 28 stupnjeva.

U Dalmaciji će se zadržati pretežno sunčano te će biti vrlo toplo i vruće. Puhat će umjereno, ponegdje i jako jugo, no slabjet će. Temperatura će porasti najmanje do 27, a mjestimice i do 30 stupnjeva.

Temperatura mora drži se na 21 do 23 stupnja na većini mjernih mjesta. U sljedećem tjednu i more će zatopljeti značajnije uz visoku temperaturu zraka koja će trajati barem nekoliko dana.

Prosječni dnevni UV indeks, od niskog u istočnim krajevima gdje će se oblačno najdulje zadržati, do vrlo visokog u Dalmaciji gdje oblaka gotovo da i neće biti.

Prema sredini sljedećeg tjedna sve sunčanije. Bit će mogući tek kraći poslijepodnevni pljuskovi, uz dnevni razvoj oblaka. Temperatura od srijede ide preko 30, posvuda će biti vruće.

I na Jadranu će prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Poneki pljusak lokalno u utorak poslijepodne, moguć je, ponajprije na jugu. Inače sunce i vrućina. Ujutro ugodnije uz burin, danju će puhati maestral, no temperatura i ovdje ide preko 30, u Dalmaciji u drugoj polovici tjedna možda i prema 35.

I eto nas do vikenda koji bi trebao biti također sunčan i vruć. Dodatno, prognoza za drugu polovicu tjedna trenutno izgleda vrlo pouzdano.