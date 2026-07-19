Špica je turističke sezone, padaju prvi proračuni potrošnje: "Ako želiš vidjeti, moraš i platiti"

Prve statistike fiskaliziranih računa otkrivaju pozitivan trend u turističkoj sezoni 2026. godine: u hotelima, restoranima i kafićima tijekom prva dva i pol tjedna srpnja potrošilo se osjetno više nego lani.

"Idemo u Podstranu nekoliko dana, Rovinj i letimo natrag iz Venecije. Cijene su u redu, u usporedbi s Londonom. Hoteli su vrlo lijepi. Zasad je sve divno", kaže Snježana iz Velike Britanije.

Turisti u Hrvatskoj - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Skupo je. Mislila sam da će biti povoljnije. S obzirom na to da je turističko mjesto, ima smisla. Ali išli smo na izlet brodom jučer, za 50 eura i bilo je prekrasno. Hrana odlična, lokacija sjajna", zadovoljna je Rihanna s Novog Zelanda.

"Ako želiš vidjeti, moraš platiti", dodaje Novozelanđanka Olivia.

U Hrvatskoj trenutačno boravi više od 940 tisuća turista. Od toga je više od 830 tisuća stranih - najviše Nijemaca, Slovenaca, Poljaka, Austrijanaca, Čeha i Mađara. Najviše ih je u istri, u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru.

Na putu do mora gosti borave i u kampovima. Opcija je to za predah od vrućina.

"Sad smo u središtu Hrvatske i jako je lijepo. Bili smo u potrazi za kampom i ovo je bilo idealno mjesto", objašnjava Fabijan iz Njemačke.

Turisti u Hrvatskoj - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Kamperi se zadržavaju dva do tri dana.

"Ova sezona je malo slabija, ali ne značajno. Gosti dolaze i zadovoljni smo", kaže vlasnik kampa Hrvoje Puškarić.

I u hotelima se popunjavaju rezervacije u špici sezone. Recepcionerka Ivana Ralić očekuje nešto jaču sezonu od kolovoza.

"Očekujemo da će ljudi pobjeći od vrućine u Ogulin, noći su malo frižje, a opet što se tiče turizma imamo planinu Klek", kaže.

Prema podacima Porezne uprave od 1. do 18. srpnja za usluge smještaja te u ugostiteljstvu izdano je 6,63 posto više računa i 13,7 posto veći iznosi računa nego lani.

Turisti u Hrvatskoj - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

O cijenama tijekom sezone turisti poručuju - slične su drugim europskim destinacijama. Osjetna je ipak jedna razlika.

"U turističkim mjestima hrana je poprilično skupa. Rekla bih da su na obali cijene kao u Belgiji, ali pretpostavljam odete li u unutrašnjost ili manja mjesta povoljnije je", kaže Joelle iz Belgije.

"Cijena hrane je kao u Francuskoj. Možda ipak ovdje nešto skuplje. nZa smještaj bih rekao usporedivo s Francuskom", kaže Benoit.

Grupa mladih iz Njemačke, kaže posjet hrvatskoj metropoli cjenovno je pristupačan. Od smještaja do hrane, izvan restorana.

"800 eura za pet dana i devet osoba. Bilo je jeftino. Platio sam četiri eura doručak. Onda trgovina isto jučer, pet eura. Dobro je, 10 eura za dva obroka mislim da je to dobra cijena", govori Simon.