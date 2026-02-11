Spomen-dom Kumrovec ide na prodaju, već ima zainteresiranih kupaca

Arhitektonsko remek-djelo iz 70-ih, Spomen-dom Kumrovec, desetljećima je izvan funkcije, ali bi stavljanje njega u funkciju za cijelu općinu donijelo višestruke koristi.

"Kumrovec godišnje posjeti više od 150.000 ljudi. Potreban nam je ovakav objekt da ga pretvorimo u hotel visoke kategorije i da možemo imati višednevne goste i jedan kvalitetniji turizam", napomenuo je Robert Šplajt, načelnik općine Kumrovec.

Zainteresiranih kupaca ima, ali procijenjena vrijednost zasad je tajna i bit će poznata nakon revizije, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar upozorava da vrijednost mora biti realna.

"Autori su '70-ih godina bili nagrađeni kao drugo najbolje arhitektonsko rješenje u Europi. Ono što sada očekujem da bude realna procjena jer je vrijednost, u odnosu na ono što treba uložiti, puno veća", zaključio je.

