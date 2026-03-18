Ekipa Provjerenog donosi priču o dalekoj zemlji iz koje nam dolazi sve više radnika: "Većina sanja da ode odavde"

Ovaj četvrtak Provjereno nam donosi nešto sasvim drukčije: specijal u potpunosti posvećen zemlji Dalekog istoka, iz koje u Hrvatsku dolazi sve više radnika.

Reporter Marko Stričević i snimatelj Mišo Maoduš zaputili su se na Filipine i donijeli priču o zemlji o kojoj znamo vrlo malo. Od središta Manile preko sirotinjskih slamova, sela unutrašnjosti, sve do juga zemlje i tropskih otoka kojima prijete klimatske promjene.

Ekipa Provjerenog razgovarala je s desecima ljudi, od običnih seljaka, radnika na plantažama šećerne trske, znanstvenika, svećenika, pa čak i s jednim vračem. Donose i priče onih koji su bolje sutra odlučili potražiti u našoj zemlji, za koju do prije nekoliko godina nisu ni čuli.

Provjereno vas u specijalnoj emisiji vodi u zemlju iznimne ljepote, teške kolonijalne prošlosti, golemih socioekonomskih razlika, zastrašujućih razmjera siromaštva ali gostoljubivih i ljubaznih ljudi.

"Ovdašnji snovi, oni koje sanjaju tvoji roditelji, koje će prenositi na tebe, većina ih je o tome – kako pobjeći", govore neki od sugovornika reportera Marka Stričevića. Otkrivaju i da se osamdeset do devedeset posto stanovništva nalazi ispod granice siromaštva.

"Suočeni smo s trajnim i neprekidnim izostankom vladine potpore za ideju društvene pravde. Za programe koji su istinski usmjereni na kvalitetu života ovdašnjih građana. Njihov izostanak utječe na to kako razmišljamo o sebi, kako se odnosimo prema svojoj zemlji. Upitajte bilo koga na ulici - veliki su izgledi da sanjaju o tome da odu odavde", otkrio je za ekipu Provjerenog Damian, aktivist iz provincije u kojoj veleposjedničke obitelji ugnjetavaju zemljoradnike.

Potraga za boljim životom u Hrvatskoj

Među sugovornicima su i oni koji traže bolji život u Hrvatskoj. Provjereno donosi priču o Ninu, Paulu i Michelle. Onima koji ostavljaju svoje obitelji, djecu, zaručnice i dolaze u Hrvatsku kako bi zaradili za život.

"Ima mnogo Filipinaca koji kreiraju videomaterijale u Hrvatskoj. Po onome što sam vidio, to je jako lijepo mjesto, čista zemlja. Nisam vidio ništa loše o Hrvatskoj, pogotovo o Zadru. Hrvatska je divna zemlja", govori svoja očekivanja Nino Lapaz Angtiampo, skladištar koji je na prošlom poslu u Cebuu zarađivao oko 250 eura mjesečno.

Paulov put u Hrvatsku vodi preko Manile, u koju su došli kuhari iz Hrvatske te organizirali su natječaj za stotinjak kandidata, na kojem je on prošao: "Željeli su vidjeti kako režem hranu, kako palim vatru, kako pržim wokove, rukujem tavom. Pokazao sam im što znam."

Dok se on sprema za Hrvatsku, obitelj se nada njegovom povratku, ali i da u Hrvatskoj pronađe sreću.

Kako izgledaju sredine iz koje dolaze Filipinci, o čemu sanjaju te kako se odlučuju na odlazak iz domovine?