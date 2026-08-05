VIDEO Ušao u zgradu općine i sve snimio: "Cirkus! Tko je tu normalan!?"

Jedan muškarac sa psom na povodcu ušao je u zgradu općine Tučepi u kojoj na radnom mjestu nije bilo nikoga. Vrata su bila u svim uredima otključana, klima uređaji su radili, a prema navodima muškarca, ni jedna osoba nije bila u zgradi za vrijeme radnog vremena.

"Recite mi tko je ovdje normalan? Gledajte ovo. Kažu, zašto triba smanjit općine? Ne da triba smanjit broj općina, nego je ovo suvišno komentirati!", govori muškarac dok ulazi u zgradu općine na snimci koja kruži društvenim mrežama.

"Načelnika nema. Klime rade… struja se plaća… puno pečata i papira, sve na raspolaganju", govori i komentira kako su svi "veliki Hrvati“, te se pri izlasku iz općine zaustavio pri znaku za javno uzbunjivanje i uputio poruku:

"Budite spremni na ovo, čisto da znate! Cirkus!"

Načelnik Tučepa, HDZ-ov Ante Čobrnić koji ovu općinu vodi kroz pet uzastopnih mandata kazao je Jurici Gašparu, novinaru portala Morski.hr da nije moguće da nema nikoga na radnom mjestu.

"Nije to moguće, on nas je u već par navrata maltretirao, on je ušao bio tamo komunalnom redaru jer se očito nešto na njega okomio. Nemoguće je da nema nikoga. I kako dođe on sa pasom, komunalni redar je samo na trenutak tu izašao dok ovi ne obavi to svoje snimanje. Danas smo stavili zabrana psima i policiju smo u par navrata zvali. Znači, danas smo ulaz i zabranili psima, postavili naljepnicu zabrane snimanja, tako da imamo sad ono i formalno", kazao je Čobrnić..

Upitan je i zašto nikoga nije bilo na radnom mjestu.

"Pa znate koliko je nas tu? Četiri. Od ta četiri su dva redara. Ja sam imao ozljedu i udarac autom. Nisam bio tu, a ja i ne moram biti tu nikako. Mogu četiri godine mandata i ne bit tamo. Tako je po zakonu. On je bio u sat kad mi je komunalni redar bio taj, drugi je na terenu. Šef financija koji je šef sam sebi, on ima dnevnu obavezu za to plaćanje računa itd. A nama su ukinili ima par godina zamjenika načelnika, jer su rekli da ispod 3.000 stanovnika ne može se imati zamjenik načelnika, iako mi sad imamo 15.000 stanovnika", govorio je načelnik.

Novinar ga je ponovno pitao kako misli da ne mora biti na radnom mjestu, dok mu je ured otvoren i radi klima, koja troši novac poreznih obveznika.

"To je strašno, to je stvarno strašno, to se tako potroši da je strašno."

Dokumenti u također bili dostupni bilo kome tko kroči u zgradu.

"Pa jesmo li transparentni, jesmo li demokratični?

Pa nažalost, mi do ovog incidenta nismo imali nikad nikakvih incidentnih situacija. Sad smo reagirali, stavili smo oznaku da se ne smije i to je to", zaključio je načelnik Tučepa.