Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Tučepi

VIDEO Ušao u zgradu općine i sve snimio: "Cirkus! Tko je tu normalan!?"

PišeI. H., 05. kolovoza 2026. @ 08:58 komentari
Općina Tučepi
Općina Tučepi Foto: Facebook screenshot
Muškarac je ušao u zgradu općine u kojoj nije bilo nikoga za vrijeme radnog vremena. Uredi su bili otključani, dokumenti po stolovima, klime su radile...
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Marko Perković Thompson 5:10 14
    drama u Šibeniku

    Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"
  2. Potraga za Luigijem Cavallarijem, suprugom ministrice Eugenije Roccelle
    Tragičan kraj potrage

    U jezeru pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice
  3. Gužva na Lučkom, ilustracija
    pismo čitatelja

    Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
VIDEO Ušao u zgradu općine Tučepi: Uredi otvoreni, dokumenti na stolu, a nigdje nikoga
Tučepi
VIDEO Ušao u zgradu općine i sve snimio: "Cirkus! Tko je tu normalan!?"
FOTOGALERIJA Pogledajte prizore iz Knina 18
Dan pobjede
FOTOGALERIJA Pogledajte prizore iz Knina
Čileanac pljačkao kuće po Zagrebu i Splitu
800.000 EURA
Sjeo u taksi i krenuo u pljačku: Čileanac provaljivao u stanove u dva hrvatska grada
Maloljetnici sletjeli motociklom u kanal, putnik preminuo u bolnici
Teška nesreća
Tragedija u Slavoniji: Motociklom sletjeli u kanal, poginuo maloljetnik
Kijev tvrdi da je sjevernokorejska raketna jedinica raspoređena u Rusiji za rat u Ukrajini
ALARM U KIJEVU
Obavještajac otkrio: Raspoređuju se i imaju 120 raketa, napast će Ukrajinu
Anušić: "Nitko više nikad ne smije posegnuti za hrvatskim teritorijem"
Snažna poruka
Anušić: "Nitko više nikad ne smije posegnuti za hrvatskim teritorijem"
U jezeru pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice
Tragičan kraj potrage
U jezeru pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice
Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..."
pismo čitatelja
Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..."
Zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru
GRAĐANI, OPREZ!
Zbog visokih temperatura propisane zabrane: "Kazne su do 19.900 eura ili 60 dana zatvora"
Jedna od naših najpoznatijih plaža mijenja svoj izgled: "Očekujemo monitoring koji će pokazati što je pravi uzrok" 2:16 5
vrvi turistima
Jedna od naših najpoznatijih plaža mijenja svoj izgled: "Očekujemo monitoring koji će pokazati što je pravi uzrok"
Tajland: Tinejdžer preminuo nakon uboda otrovne meduze
UŽAS NA TAJLANDU
Dječak umro nakon kupanja: Napala ga je jedna od najotrovnijih životinja u moru
Vrijeme sutra: Pogledajte što nas očekuje
VRIJEME SUTRA
Pred nama je vrhunac toplinskog vala, a onda stiže preokret
Poskok joj upuzao u kuhinju dok je bila sama s bebom i djetetom: "Zvala sam 112, a vatrogasci su me odbrusili. Na kraju ga je prijatelj morao ubiti!" 9
OPRALI RUKE
Poskok joj upuzao u kuću dok je bila sama s bebom: "Zvala sam 112, a odgovor vatrogasaca me šokirao"
Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..." 9
pismo čitatelja
Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..."
Brutalan napad na Braču, mladići pretukli dječaka: "Jeo je mirno, a onda je nastao kaos" 5
Srušili ga na tlo
Brutalan napad na Braču, mladići pretukli dječaka: "Jeo je mirno, a onda je nastao kaos"
Vučić kaže da je "Oluja" bila zločin i da neće dopustiti nove progone 5
IZNIO OPTUŽBE
Vučić uoči obljetnice Oluje: "Hrvatska obmanjuje cijeli svijet. Takvog progona više neće biti..."
Crna Gora šalje predstavnika u Knin, Vučić oštro kritizirao odluku 5
NIJE ZADOVOLJAN
Crna Gora šalje predstavnika na proslavu Oluje. Oglasio se Vučić: "Ovo je tek početak..."
Dabro želi Slavoluk pobjede na ulazu u Zagreb 5
javio se u zoru
Dabro želi Slavoluk pobjede na ulazu u Zagreb, kaže da je Jasenovac mit
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tajland: Tinejdžer preminuo nakon uboda otrovne meduze
UŽAS NA TAJLANDU
Dječak umro nakon kupanja: Napala ga je jedna od najotrovnijih životinja u moru
Zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru
GRAĐANI, OPREZ!
Zbog visokih temperatura propisane zabrane: "Kazne su do 19.900 eura ili 60 dana zatvora"
U jezeru pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice
Tragičan kraj potrage
U jezeru pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice
show
Thompson prekinuo koncert zbog liječničke intervencije 5:10 14
drama u Šibeniku
Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"
Pročitajte uvodni Thompsonov govor na šibenskom koncertu 3:20 30
obratio se braniteljima
Thompson se slomio na početku koncerta: "Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu..."
Hrvoje Zekanović sa suprugom Teom na Thompsonovom koncertu
imaju tri kćeri
Naš saborski zastupnik na Thompsonovu koncertu pokazao lijepu suprugu, koja godinama izbjegava javnost
zdravlje
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Vrijedi ih uvrstiti u prehranu
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Kako su žene održavale higijenu 1950-ih? Neke navike danas bi vas mogle iznenaditi
Danas djeluju neobično
Kako su žene održavale higijenu 1950-ih? Neke navike danas bi vas mogle iznenaditi
Poriluk i giht: Smijete li ga jesti ili riskirate novi napadaj?
Piše nutricionistica
Poriluk i giht: Smijete li ga jesti ili riskirate novi napadaj?
zabava
"Ove tri štrace došle su u klub…": Splitska influencerica oplela po ženama zbog užasnog ponašanja
Užas…
"Ove tri štrace došle su u klub…": Splitska influencerica oplela po ženama zbog užasnog ponašanja
Platio noćenje u Zadru 105 eura, a ovo ga je dočekalo
Nisu stigli popraviti
Platio noćenje u Zadru 105 eura, a ovo ga je dočekalo
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Novi savjetodavni servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
Sve na jednom mjestu
Novi servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
sport
Kovačević posebno istaknuo jednog igrača nakon Žalgirisa: "Nisam dozvolio da ode"
Oduševio ga je
Kovačević posebno istaknuo jednog igrača nakon Žalgirisa: "Nisam dozvolio da ode"
Oleksandar Usik ponizio Filipa Hrgovića uoči jedne od najvažnijih borbi u karijeri
dodatna motivacija
Oleksandar Usik ponizio Filipa Hrgovića uoči jedne od najvažnijih borbi u karijeri
Dinamo opravdao ulogu favorita i napunio mrežu litavskog prvaka
Uzvrat je procedura
Dinamo opravdao ulogu favorita i napunio mrežu litavskog prvaka
tv
Daleki grad: Ostala je potpuno sama – stigle su je posljedice njezinih postupaka
DALEKI GRAD
Ostala je potpuno sama – stigle su je posljedice njezinih postupaka
Daleki grad: U tolikom je šoku da ne može maknuti nogu s papučice gasa
DALEKI GRAD
U tolikom je šoku da ne može maknuti nogu s papučice gasa
Nasljednik: Postavila mu je važno pitanje, a odgovor ju je jako iznenadio
NASLJEDNIK
Postavila mu je važno pitanje, a odgovor ju je jako iznenadio
putovanja
Skriveni vojni tuneli na jugu Hrvatske: Omiljena kupališta na koja lokalci u miru dolaze roniti i skakati u more 5
Nedaleko od Ploča
Skriveni vojni tuneli na jugu Hrvatske: Omiljena kupališta na koja lokalci u miru dolaze roniti i skakati u more
Među 100 najboljih plaža svijeta našla se i jedna hrvatska
POKROVITELJ CORONA
Među 100 najboljih plaža svijeta našla se i jedna hrvatska
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora 4
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
Kamo bi otišli?
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
Sven Marušić, Burra: Hrvatska ima spektakularne IT tvrtke, no muči ih jedan veliki problem koji želimo riješiti
Forbes Business Unplugged
Sven Marušić, Burra: Hrvatska ima spektakularne IT tvrtke, no muči ih jedan veliki problem koji želimo riješiti
lifestyle
Ovaj skriveni hrvatski otok raj je za ljubitelje mira
morski biser
Nisu Karibi, nego Kvarner: Do ovog tirkiznog otoka stiže se za samo 20 minuta brodom
Sanja Musić Milanović u maksi suknji iz Zare na Hvaru 5
Nježna kombinacija
Sanja Musić Milanović: Ružičasta maksi suknja uz koju idealno pristaju - ružičaste salonke
Lejla Filipović u topu iz Zare i šarenim hlačicama Yamamay 4
Kombinacija za Crnu Goru
Hlačice Lejle Filipović pravi su ljetni adut, uzorak podsjeća na savršeni dan na plaži
sve
Thompson prekinuo koncert zbog liječničke intervencije 5:10 14
drama u Šibeniku
Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"
Ovaj skriveni hrvatski otok raj je za ljubitelje mira
morski biser
Nisu Karibi, nego Kvarner: Do ovog tirkiznog otoka stiže se za samo 20 minuta brodom
Kovačević posebno istaknuo jednog igrača nakon Žalgirisa: "Nisam dozvolio da ode"
Oduševio ga je
Kovačević posebno istaknuo jednog igrača nakon Žalgirisa: "Nisam dozvolio da ode"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene