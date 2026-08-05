Bizarna Trumpova reakcija nakon sigurnosnog incidenta: "Ja sam definitivno značajan"

Jeanine John Taele (38) iz Downeyja uhićen je nakon što su savezni agenti u civilu obavijestili šerifov ured okruga Los Angeles o sumnjivoj osobi na golf terenu.

Prema priopćenju šerifova ureda, Taele je viđen kako hoda golf terenom, fotografira i snima videozapise te djeluje kao da prati aktivnosti vezane uz sigurno planiranje.

Prilikom pregleda policajci su u džepu njegovih hlača pronašli napunjen spremnik, dok je u njegovom vozilu na parkiralištu golf kluba pronađen napunjen pištolj.

Naknadnom istragom utvrđeno je da je Taele već bio pod istragom zbog pljačke u gradu El Segundo.

Istražitelji su pretražili njegov dom, gdje su pronašli oružje, veću količinu streljiva, dva uređaja za radio-signale te više bilježnica koje su sadržavale zabrinjavajuće izjave.

Taeleovo uhićenje dogodilo se samo dva dana prije dolaska Trumpova u Los Angeles, gdje je predsjednik trebao sudjelovati na donatorskoj večeri upravo u golf resortu Trump National. Iako šerifov ured nije naveo da je postojala izravna prijetnja, slučaj je izazvao veliku pozornost zbog okolnosti u kojima se dogodio, piše NBC News.

Trump je na pitanje o incidentu kratko komentirao kako ga malo tješi činjenica da se ovakvi događaji događaju samo značajnim predsjednicima, dodavši: "Ja sam definitivno značajan".